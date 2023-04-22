"Примитивный попугай": у Зеленского высмеяли путинского глашатая Пескова

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высмеял пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которому доверяют озвучивать заранее написанные тексты.
Об этом он сказал в интервью Каналу 24, комментируя высказывания Пескова насчет расширения НАТО и войны с Украиной.
"Кто это вообще такой? Песков не является генератором интеллектуальных смыслов — это человек-попугай, человек, который что-то повторяет. Он после 14 месяцев войны повторяет: "Мы не допустим НАТО". Дружочек, иди не допусти НАТО в Финляндию", — говорит представитель ОП.
Он уверен в том, что к Пескову нужно относиться, как: "К неадекватному, примитивному человеку, который повторяет то, что не имеет смысла. Почему? Потому что интеллектуально проработать это он не может".
Вместе с тем советник главы ОП убежден в том, что в Украине намного больше людей, которые генерируют смыслы.
"Они продолжают нести чушь уже 14 месяцев, классическую российскую чушь. Субъективность Украины выше, чем в РФ", — добавил Подоляк.
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Напомним, ранее дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова - Елизавета назвала санкции, введенные против нее, "необоснованными и несправедливыми". Она заявила, что "не из простой семьи", но при этом "сделала себя сама".
Также мы писали, что сыну пресс-секретаря Владимира Путина Николая Пескова в прямом эфире позвонили и предложили явиться в военкомат в связи с мобилизацией. Пранк организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального.
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