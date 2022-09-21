Сына Пескова в прямом эфире позвали на мобилизацию: мажор прикрылся Путиным

Дмитрий и Николай Песковы

Сыну пресс-секретаря Владимира Путина Николая Пескова в прямом эфире позвонили и предложили явиться в военкомат в связи с мобилизацией.

Пранк организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее видео уже опубликовано в Сети.

"Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали - поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет - но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах", - ответил "военкому" Николай.

При этом сын Пескова заявил, что не готов записаться добровольцем - только если его лично попросит об этом Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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