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Пробирки с кровью и шприцы: под Киевом обнаружили свалку опасных медицинских отходов

30 ноября 2021, 15:55

В апреле этого года предприятию аннулировали лицензии для утилизации опасных отходов.

медотходы
Медотходы / Нацполиция

В Киеве правоохранители разоблачили предприятие по переработке мусора, которое вместо сжигания медицинских отходов из больниц, сбрасывало его под открытым небом на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, предприятие в течение 2020-2021 годов получило для утилизации от медучреждений более 6 тысяч тонн медицинских отходов.

Речь идет о пробирках с кровью и другими биологическими жидкостями, медицинских перчатках, люминесцентных лампах, шприцах, иглах, бинтах, которые использовались, в частности, и в инфекционных больницах и отделениях, где лечат больных COVID-19.

Правоохранители установили, что вместо сжигания опасных отходов директор предприятия вместе с 4 сообщниками вывозили и сбрасывали их под открытым небом в местах, не приспособленных для утилизации мусора.

В апреле этого года предприятию аннулировали лицензии для утилизации опасных отходов, но, несмотря на это, фирма продолжила заключать договоры с медучреждениями, в результате чего получила более полумиллиона гривен.

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Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении:

  • по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией),
  • ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений),
  • ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное им грозит заключение до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее на Николаевщине и на Киевщине обнаружили свалки медицинских COVID-отходов. По словам полицейских, одно из предприятий свозило массово грузы на старые склады, в которых не было никаких условий для хранения эпидемически опасных медицинских отходов.

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