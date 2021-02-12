На Киевщине тайно организовали свалку медицинских COVID-отходов

Полицией устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления и организации свалок, несущих опасность для здоровья и жизни людей.
На Николаевщине и на Киевщине обнаружили свалки медицинских COVID-отходов. Об этом сообщают представители пресс-службы Нацполиции Украины.
По словам полицейских, одно из предприятий свозило массово грузы на старые склады, в которых не было никаких условий для хранения эпидемически опасных медицинских отходов.
Силовики провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств.
Также полицейские обнаружили органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых напрямую связана с СОVID-19.
Следователи полиции открыли дело по статье 364 Уголовного кодекса Украины ‒ злоупотребление властью или служебным положением. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступление.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Херсоне во время проверки мусорной свалки правоохранители обнаружили несколько семей с маленькими детьми, которые проживают здесь в последнее время, как выяснилось, постоянно.
- "Взрослые объяснили, что прибыли в Херсон на заработки: они собирали и сортировали мусор. Жили рядом со свалкой в лачуге, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей. Рядом со своим местом жительства работники создали еще один свалку из того, что они сортировали", - рассказали в полиции.