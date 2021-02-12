На Киевщине тайно организовали свалку медицинских COVID-отходов

На Киевщине организовали свалку медицинских COVID-отходов / Нацполиция

На Николаевщине и на Киевщине обнаружили свалки медицинских COVID-отходов. Об этом сообщают представители пресс-службы Нацполиции Украины.

По словам полицейских, одно из предприятий свозило массово грузы на старые склады, в которых не было никаких условий для хранения эпидемически опасных медицинских отходов.

Силовики провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств.

Также полицейские обнаружили органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых напрямую связана с СОVID-19.

Следователи полиции открыли дело по статье 364 Уголовного кодекса Украины ‒ злоупотребление властью или служебным положением. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступление.

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