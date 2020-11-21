"Просто алкоголик": в Слуге народа объяснили, почему Уманского выгнали из Минфина

О пагубных пристрастиях Игоря Уманского знает весь парламент, заявил Александр Трухин.
Бывший министр финансов Украины, экс-советник главы Офиса президента Игорь Уманский является "алкоголиком".
С таким заявлением в эфире политического ток-шоу Свобода слова выступил народный депутат от фракции Слуга народа Александр Трухин.
"Начнем говорить правду и объясним, что же случилось на самом деле: об этом знают все коллеги по парламенту, все сотрудники министерства финансов - к сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом - это правда", - сказал нардеп.
По его словам, именно пагубные пристрастия Уманского стали причиной его увольнения с поста министра.
"Поэтому человек не смог совмещать свои пристрастия с тем рабочим местом, куда его поставили", - добавил Трухин.
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Скандал вокруг увольнения Игоря Уманского:
- 12 ноября Игорь Уманский написал заявление об увольнении с должности внештатного советника руководителя Офиса президента.
- По словам Уманского, за 10 месяцев из фонда борьбы с коронавирусом уже потрачено 40 млрд грн, преимущественно не на меры борьбы с COVID-19, а на другие приоритеты, определенные правительством.
- Он заявил, что медицинская инфраструктура не создана, подготовка ко второй волне пока проваливается. За этот же период на 95 млрд грн не профинансированы расходы общего фонда госбюджета, в том числе почти на 35 млрд расходы защищенные.
- Уманский отметил, что доходная часть бюджета после секвестра выглядит такой, что может быть выполнена до конца этого года, однако 300 млрд грн плановых расходов, которые должны быть обеспечены соответствующими заимствованиями, находятся под угрозой.
- По словам Уманского, удалось привлечь только чуть больше 100 млрд грн, и до конца года по меньшей мере 100 млрд грн государственных расходов окажутся под угрозой, в первую очередь это касается рисков социальной группы.
- По его словам, бюджет следующего года на 66% представляет собой долги, и в таких условиях обслуживание долга – 160 млрд грн – почти самая большая статья расходов бюджета. Поэтому, по мнению Уманского, в этих условиях правительство должно пойти на реструктуризацию госдолга и отсрочку как выплат по основной сумме, так и по обслуживанию.
- Он добавил, что государственный бюджет Украины продолжает ежемесячно терять до 5 млрд грн из-за "скруток" НДС.
- Ранее Уманский занимал должность министра финансов Украины.