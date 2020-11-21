"Просто алкоголик": в Слуге народа объяснили, почему Уманского выгнали из Минфина

Игорь Уманский / Скриншот

Бывший министр финансов Украины, экс-советник главы Офиса президента Игорь Уманский является "алкоголиком".

С таким заявлением в эфире политического ток-шоу Свобода слова выступил народный депутат от фракции Слуга народа Александр Трухин.

"Начнем говорить правду и объясним, что же случилось на самом деле: об этом знают все коллеги по парламенту, все сотрудники министерства финансов - к сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом - это правда", - сказал нардеп.

По его словам, именно пагубные пристрастия Уманского стали причиной его увольнения с поста министра.

"Поэтому человек не смог совмещать свои пристрастия с тем рабочим местом, куда его поставили", - добавил Трухин.

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Скандал вокруг увольнения Игоря Уманского: