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"Путаются под ногами сейчас": Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

Мария Тупик
10 июля 2023, 21:22 обновлено 10 июля, 21:35
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По словам Данилова, если такие люди и дальше будут предлагать Украине какую-то чушь, то это "может закончиться для них очень опасно".
Алексей Данилов
Алексей Данилов / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, pixabay

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что инициаторы Будапештского меморандума продолжают предлагать Украине идеи насчет гарантий безопасности.

По его словам, это может закончится для них статьей о госизмене.

Он подчеркнул, что нашей стране сейчас необходимо внимательно наблюдать за возможным предоставлением гарантий безопасности по израильской модели, которая предусматривает предоставление оружия, чтобы "не случилось так, как с меморандумом, который готовили в 1994 году".

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"Я хочу обратить внимание, что люди, которые готовили меморандум в 1994 году, они и сейчас под ногами находятся в некоторых процессах и так же предлагают нам определенные вещи. Дорогие друзья, мы очень внимательно отслеживаем все ваши процессы, вам нужно прекратить заниматься этой ерундой. Потому что страна вам этого не простит", - отметил Данилов.

По его словам, если такие люди и дальше будут предлагать Украине какую-то чушь, то это "может закончиться для них очень опасно, 111 статью (о госизмене) никто ни для кого не отменял".

Секретарь СНБО уточнил, что эти люди имеют дипломатический статус. Они пытаются вести переговоры "за спинами украинского народа".

"Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) встречался в США с теми людьми, которые не имеют отношения сейчас к политике в Вашингтоне, но у них есть желание на что-то влиять, с ними общались. Имейте ввиду, что у нас так же есть такие люди, которые делают вид, что они от имени украинского народа могут что-то решать", - добавил чиновник.

Будапештский меморандум

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года.

Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины.

США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер.

После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

Будапештский меморандум

В конце 2019 года один из участников переговоров, украинский дипломат Александр Чалый публично заявил о том, что изначальный текст Будапештского меморандума всерьез отличался от версии, подписанной лидерами Украины, США, РФ и Великобритании.

По его словам, в далеком 1994 году украинская делегация пыталась добиться для текста меморандума статуса международно-правового договора - с последующей ратификацией парламентами всех стран-подписантов.

Как добавляет Чалый, представители Вашингтона сделали все возможное, чтобы выхолостить все юридическое содержание меморандума.

"Позиция России была более нейтральной. Тот документ, который мы получили – это был возможный предел компромисса", - говорил тогда Чалый.

Поздне сообщалось о том, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал - у армии Путина хватит ракет до завершения войны. Россия продолжает атаковать Украину и наращивает свои войска для наступления на Донбасс.

"Сейчас идет вторая фаза (войны - Главред). Я, если помните, как раз и говорил, что активная фаза продлится две-три недели, но это после наступления. Вторая фаза: во время нее практически ничего не угрожает Киеву, Чернигову, Харькову, Сумам, могут быть ракетные обстрелы, потому что ракет у них хватает. По нам, кстати, стреляют крылатыми ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму. И этих ракет хватит до конца войны", – сказал чиновник.

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