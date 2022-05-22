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Путину нанесут смертельный удар: таролог раскрыл сроки окончания войны в Украине

22 мая 2022, 23:29

Июнь может стать болезненным для Украины. Вместе с тем в июле не исключен ключевой перелом в войне.

Таролог предсказал сроки окончания войны / Скриншот

Несмотря на появившиеся многочисленные прогнозы о скорой победе в битве с оккупантами РФ, война в Украине не сможет закончиться в самое ближайшее время.

Об этом идет речь в раскладах нумеролога и таролога, автора популярного эзотерического канала Fata Fortuna предсказателя Вадима.

"Позже. Не прямо сейчас, не завтра", - подчеркнул таролог.

По его прогнозу, не стоит также ждать окончания войны до конца лета 2022 года.

"Не на День независимости (24 августа, - ред.). Попозже", - прогнозирует эзотерик.

Он уточнил, что июнь может стать болезненным для Украины. Вместе с тем в июле не исключен ключевой перелом в войне. Впоследствии также ожидается улучшение положения на фронте.

Таролог не исключил, что осенью мы будем свидетелями завершения обстрелов.

"Примерно октябрь месяц (можно ждать окончания войны, - ред.). В октябре должно закончиться все", - добавил автор Fata Fortuna.

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Напомним, ранее таролог Елена Бюн заявила о том, что в мае четко вырисовывается отступление российских войск, а ВСУ пойдут в долгожданное интенсивное контрнаступление.

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