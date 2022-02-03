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Работники "Укрзализныци" прославились видео, где косят сорняк возле путей по колени в снегу

3 февраля 2022, 14:40
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Видеоролик набрал уже десятки тысяч просмотров в социальных сетях.

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Работники "Укрзализныци" косили сорняк возле путей по колени в снегу/ Скрин из видео

На Закарпатье работники косили сорняк вблизи железнодорожных путей при том, что снег им достигал почти по колено.

Такое зрелище попало на видео к одному из мужчин, которые в то время проезжали мимо на автомобиле. Местный житель Евгений Черней обнародовал видеоролик в Facebook.

Отмечается, что событие произошло возле села Пасека Мукачевского района. При этом автор видео утверждает, что сорняк косили именно работники "Укрзализныци".

"Закарпатцы! Хватит волноваться, что зима не отходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят и тому подобное... Будьте оптимистами, как работники "Укрзализныци", и готовьтесь к лету", – отмечается в публикации.

В видеоролике слышно, как мужчина, который его снимал, подбадривает работников: "Так держать! Скоро лето".

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Пользователи под публикацией по-разному отреагировали на подобные события. В основном люди шутили:

  • "Когда забрать сено, которое накосили?",
  • "То они подснежники ищут",
  • "Хорошо, что бензин дешевый",
  • "Что они там курят?".

Однако некоторые высказывали критику и писали, что работники выполняют странные указания своего руководства.

Публикация уже набрала более 30 тысяч просмотров.

Напомним, ранее в Одесской области украинские дорожники укладывали асфальт во время снегопада – покрытие они клали прямо на лед. В Службе автомобильных дорог в Одесской области отметили, что подрядную организацию заблаговременно предупредили об ухудшении погодных условий, однако дорожники все равно взялись выполнять работу.

Ранее подобная ситуация произошла в заметенном снегом Киеве – дорожники укладывали асфальт на одной из улиц, несмотря на серьезный снегопад и непогоду. Очевидцев событий возмутила такая ситуация.

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