Работники "Укрзализныци" прославились видео, где косят сорняк возле путей по колени в снегу

Видеоролик набрал уже десятки тысяч просмотров в социальных сетях.
На Закарпатье работники косили сорняк вблизи железнодорожных путей при том, что снег им достигал почти по колено.
Такое зрелище попало на видео к одному из мужчин, которые в то время проезжали мимо на автомобиле. Местный житель Евгений Черней обнародовал видеоролик в Facebook.
Отмечается, что событие произошло возле села Пасека Мукачевского района. При этом автор видео утверждает, что сорняк косили именно работники "Укрзализныци".
"Закарпатцы! Хватит волноваться, что зима не отходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят и тому подобное... Будьте оптимистами, как работники "Укрзализныци", и готовьтесь к лету", – отмечается в публикации.
В видеоролике слышно, как мужчина, который его снимал, подбадривает работников: "Так держать! Скоро лето".
Пользователи под публикацией по-разному отреагировали на подобные события. В основном люди шутили:
- "Когда забрать сено, которое накосили?",
- "То они подснежники ищут",
- "Хорошо, что бензин дешевый",
- "Что они там курят?".
Однако некоторые высказывали критику и писали, что работники выполняют странные указания своего руководства.
Публикация уже набрала более 30 тысяч просмотров.
Напомним, ранее в Одесской области украинские дорожники укладывали асфальт во время снегопада – покрытие они клали прямо на лед. В Службе автомобильных дорог в Одесской области отметили, что подрядную организацию заблаговременно предупредили об ухудшении погодных условий, однако дорожники все равно взялись выполнять работу.
Ранее подобная ситуация произошла в заметенном снегом Киеве – дорожники укладывали асфальт на одной из улиц, несмотря на серьезный снегопад и непогоду. Очевидцев событий возмутила такая ситуация.
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