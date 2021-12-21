Снегопад работам не помеха: в заметенном снегом Киеве дорожники укладывали на дорогах асфальт

В день, когда Киев замело снегом, дорожники решили укладывать асфальт / Соцсети

В Киеве на одной из улиц, несмотря на серьезный снегопад и непогоду, дорожники продолжали укладывать асфальт. Очевидцев событий возмутила такая ситуация. Автор видео комментировал происходящее с применением нецензурной лексики.

В частности, на опубликованном Telegram-каналом Kievmap видео можно увидеть, как в понедельник, 20 декабря, когда Киев заметало снегом, на одной из улиц укладывали асфальт.Читайте такжеСнег будет в дефиците: синоптик уточнил, какой погоды в Украине ждать до конца декабря

Очевидец событий, фиксировавший ситуацию на видео, не скрывал своего недовольства, комментируя увиденное с применением нецензурной лексики.

Напомним, 20 декабря Киев столкнулся с сильным снегопадом. Столица застыла в пробках, а для очищения города от снега стали использовать спецтехнику.

Вечером того же дня в КГГА сообщили, что в Киеве в борьбе с последствиями снегопада задействовали около 300 автомобилей спецтехники коммунального предприятия Киевавтодор. Дороги в городе обрабатывали противогололедными средствами.

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