Киев атаковал снегопад: столица остановилась в пробках

В настоящее время привлечены 120 единиц спецтехники.
Вечером, 21 декабря, в Киеве начался сильный снегопад, который парализовал город.
Как сообщают синоптики, ожидается значительное снижение температуры и на дорогах будет гололедица.
Пресс-служба КГГА сообщает, что техника коммунальной корпорации "Киевавтодор" уже дежурит на исходных позициях в городе.
"Дорожники начали обработку противогололедными средствами подъемов и спусков, брусчатки, мостов, тротуаров. В настоящее время привлечены 120 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
Киев "застыл" в пробках
На дорогах в Киеве видимость практически нулевая, множество ДТП, город практически стоит.
Пробки наблюдаются на Набережно-Луговой улице и на мосту Метро.
Сложная ситуация на Большой Окружной. Тянучки образовались на выездах из столицы.
Погода в Киеве на 21 декабря
В Киеве во вторник ожидается значительное похолодание, температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°, а на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).
Отмечается, что во вторник в столице также ожидается небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.
В КГГА напоминают, что в Киеве уже начали работу пункты обогрева, в которые может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.
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