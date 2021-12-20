Киев атаковал снегопад: столица остановилась в пробках

Пробки в Киеве / Главред

Вечером, 21 декабря, в Киеве начался сильный снегопад, который парализовал город.

Как сообщают синоптики, ожидается значительное снижение температуры и на дорогах будет гололедица.

Пресс-служба КГГА сообщает, что техника коммунальной корпорации "Киевавтодор" уже дежурит на исходных позициях в городе.

"Дорожники начали обработку противогололедными средствами подъемов и спусков, брусчатки, мостов, тротуаров. В настоящее время привлечены 120 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Киев "застыл" в пробках

На дорогах в Киеве видимость практически нулевая, множество ДТП, город практически стоит.

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Пробки наблюдаются на Набережно-Луговой улице и на мосту Метро.

Сложная ситуация на Большой Окружной. Тянучки образовались на выездах из столицы.

Погода в Киеве на 21 декабря

В Киеве во вторник ожидается значительное похолодание, температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°, а на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).

Отмечается, что во вторник в столице также ожидается небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.

В КГГА напоминают, что в Киеве уже начали работу пункты обогрева, в которые может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.

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