Ад на дорогах, поломанные деревья и авто в сугробах: Украину накрыл мощный снегопад

Украинц накрыли мощные снегопады / rv.dsns.gov.ua

В Украину в понедельник, 13 декабря, пришла настоящая зимняя погода. Многие области страны засыпает снегом, при этом стихия приводит к чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на Ровенщине выпало много снега, который стал причиной заторов на трассах.

Из-за снегопада спасатели круглосуточно отслеживают ситуацию на дорогах Ровенской области во взаимодействии с профильными службами. В случае необходимости силы и средства ГСЧС и других специальных служб готовы оказать необходимую помощь.

В Бронниках, в 15 км от Ровно, на дороге развернуло фуру, из-за чего образовалась пробка не менее километра. По состоянию на 16:00 движение возобновили, сообщает Radiotrek.

/ radiotrek.rv.ua

Также сообщается, что в Ровно и области объявлен желтый уровень опасности. Непогода может привести к нарушению электроснабжения, работе служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, движения транспорта на дорогах.

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Обильные снегопады прошли также во Львовской области.

При этом мощный снегопад во Львове свалил немало деревьев в городе, сообщает ресурс Вголос

/ vgolos.ua

.

Львовяне постятся фотки с поломанными деревьями и просят их убрать.

В свою очередь накже начальник управления экологии и природных ресурсов департамента градостроительства Львовского городского совета Александра Сладкова призвала не заходить в парки, потому что сейчас там опасно.

/ vgolos.ua

Спасатели сообщают в Facebook, что в Ивано-Франковской области непогода стала причиной нескольких аварий.

/ Facebook/MNSIFR

Произошло ДТП и на заснеженной дороге в Коломыйском районе.

/ Скриншот

Как пишет Кurs, перед селом Великий Рожин произошло смещение скального грунта на проезжую часть, что сделало невозможным проезд по дороге местного значения Розтоки - Великий Рожин - Косов.

Отмечается, что в настоящее время снежный покров на территории Ивано-Франковской области достигает высоты 15-20 см. На дорогах местного значения работает 39 единиц снегоочистительной техники. По прогнозам синоптиков, снегопады на Прикарпатье продолжатся.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в третьей декаде декабря в Украине ожидается заход холодных воздушных масс. Температура резко упадет.

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