Укладывали асфальт на лед: в Одесской области дорожники ремонтировали трассу во время снегопада

В Одесской области дорожники ремонтировали трассу во время снегопада / Укравтодор

В Одесской области украинские дорожники укладывали асфальт во время снегопада – покрытие они клали прямо на лед.

В Службе автомобильных дорог в Одесской области отметили, что подрядную организацию заблаговременно предупредили об ухудшении погодных условий, однако дорожники все равно принялись выполнять работу.

Субподрядная организация укладывала асфальт во время осадков и при минусовой температуре воздуха. Отмечается, что это зафиксировал во время инспекции инженер Укравтодора.

"Поверхность основания, на которую укладывалось асфальтобетоне покрытие, была заснеженная и с гололедом. Все эти показатели противоречат требованиям ГСН (государственных строительных норм – ред.), – отмечают в Укравтодоре.

Также в службе отметили, что такую работу для подрядчика не оплатят.

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"Отметим, что разрешение от Службы автомобильных дорог в Одесской области на выполнение ремонтных работ субподрядной организации не предоставлялось. После выявленного инцидента Службой было выписано распоряжение о прекращении работ, которые в дальнейшем не будут приняты и оплачены", – говорится в сообщении.

Видео укладки асфальта во время снегопада прямо на лед также обнародовали в сети:



Ранее подобная ситуация произошла в заметенном снегом Киеве – дорожники укладывали асфальт на одной из улиц, несмотря на серьезный снегопад и непогоду. Очевидцев событий возмутила такая ситуация.

Напомним, 20 декабря Киев столкнулся с сильным снегопадом. Столица застыла в пробках, а для очистки города от снега стали использовать спецтехнику.

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