УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Укладывали асфальт на лед: в Одесской области дорожники ремонтировали трассу во время снегопада

28 декабря 2021, 11:17
Прослушать новость
Остановить

В Укравтодоре заявили о нарушении ГОСТ и пообещали наказать подрядчика.

false
В Одесской области дорожники ремонтировали трассу во время снегопада / Укравтодор

В Одесской области украинские дорожники укладывали асфальт во время снегопада – покрытие они клали прямо на лед.

В Службе автомобильных дорог в Одесской области отметили, что подрядную организацию заблаговременно предупредили об ухудшении погодных условий, однако дорожники все равно принялись выполнять работу.

Субподрядная организация укладывала асфальт во время осадков и при минусовой температуре воздуха. Отмечается, что это зафиксировал во время инспекции инженер Укравтодора.

"Поверхность основания, на которую укладывалось асфальтобетоне покрытие, была заснеженная и с гололедом. Все эти показатели противоречат требованиям ГСН (государственных строительных норм – ред.), – отмечают в Укравтодоре.

Также в службе отметили, что такую работу для подрядчика не оплатят.

Реклама

"Отметим, что разрешение от Службы автомобильных дорог в Одесской области на выполнение ремонтных работ субподрядной организации не предоставлялось. После выявленного инцидента Службой было выписано распоряжение о прекращении работ, которые в дальнейшем не будут приняты и оплачены", – говорится в сообщении.

Видео укладки асфальта во время снегопада прямо на лед также обнародовали в сети:

Ранее подобная ситуация произошла в заметенном снегом Киеве – дорожники укладывали асфальт на одной из улиц, несмотря на серьезный снегопад и непогоду. Очевидцев событий возмутила такая ситуация.

Напомним, 20 декабря Киев столкнулся с сильным снегопадом. Столица застыла в пробках, а для очистки города от снега стали использовать спецтехнику.

Вас также может заинтересовать:

viber
дороги Одесская область ремонт дорог снегопады новости Украины новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «Укладывали асфальт на лед: в Одесской области дорожники ремонтировали трассу во время снегопада». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 27 декабря - 2 января 2022: Львам – важные решения, Ракам – деньги, Козерогам – сожаленияГороскоп Таро на неделю 27 декабря - 2 января 2022: Львам – важные решения, Ракам – деньги, Козерогам – сожаления Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022 Гороскоп Таро на 2022 год: Ракам – воплощение задуманного, Львам – жизненные уроки, Стрельцам – соперникиГороскоп Таро на 2022 год: Ракам – воплощение задуманного, Львам – жизненные уроки, Стрельцам – соперники ПриватБанк начал выплачивать "тысячу Зеленского": как получить деньгиПриватБанк начал выплачивать "тысячу Зеленского": как получить деньги Искали 2 дня, а она была неподалеку: в Херсоне нашли мертвой пропавшую во время корпоратива женщинуИскали 2 дня, а она была неподалеку: в Херсоне нашли мертвой пропавшую во время корпоратива женщину
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
11:20

Цены на грибы в Украине взвинтили до неприличной отметки: где шампиньоны самые дорогие

11:17

Укладывали асфальт на лед: в Одесской области дорожники ремонтировали трассу во время снегопадаВидео

10:45

Михаил Поплавский в канун Нового года заверил украинцев: "Щастя є!"ФотоВидео актуально

10:02

Главная задача Путина: Кулеба объяснил, чего добивается РФ, стягивая войска на границу с УкраинойВидео

10:00

Куда спрятаться в случае военного вторжения: все, что нужно знать о защитных укрытиях в Украине

Реклама
09:58

Путешествия – в приоритете: украинцы тратят миллионы на железнодорожные билеты из ковидных выплатВидео

09:36

С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы: в чем причинаВидео

09:17

Отец не выдержал: мужчина на Черкасчине воткнул нож сыну в спину, заступаясь за жену

08:41

Коронавирус в Украине 28 декабря: более 2 тысяч новых случаев COVID и 134 смерти за сутки

08:35

Гороскоп на сегодня 28 декабря 2021: Ракам – исполнение желаний, Весам – потери, Козерогам – большие деньгиВидео

08:24

"Деньги не выдал, но с баланса списал": терминал ПриватБанка "съел" у клиента деньги

07:54

Переговоры между Вашингтоном и Москвой по Украине и НАТО назначены на 10 января - Белый дом

07:45

Кто собирается приползти на нашу землю вместе с "путинскими витязями"мнение

07:28

Ультиматум России Западу и угроза нападения на Украину: эксперт назвал план действий для КиеваВидео

07:18

Снег, метель, ливни и мороз до -15: синоптик предупредил о серьезном ухудшении погоды в УкраинеВидео

07:10

Вода натворит бед: астролог предрек масштабные катастрофы в 2022 году

06:33

СМИ назвали дату и место переговоров США и России по поводу Украины

06:28

Штаты могут кремлевское счастье задушить на корнюмнение

06:02

Вывод России из-под удара в обмен на выход из Донбасса: дипломат назвал сценарий для защиты УкраиныВидео

05:28

Таро прогноз для Раков на 2022 год: астролог назвала самый сложный и самый счастливый месяцВидео

Реклама
05:01

Список запрещенных блюд на Новый год 2022: что нельзя готовить и какие блюда должны стоять на столеВидео

04:39

Maruv в ошейнике, цепях и стразах стыдливо прикрыла промежность руками в латексных перчатках

04:22

Ученые пояснили, как связаны гипертония и фисташки

03:50

"Как восковая кукла!": поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новых фото

03:15

"Готовьте зонты": синоптик спрогнозировала оттепель в Украине в новогоднюю ночь

03:09

Пэрис Хилтон в развратном белье показала, в каком виде дарит себя мужу-миллионеру

02:48

Певица Земфира показала редкое фото в нежном образе, и рассказала куда исчезла

02:19

Финансовая стабильность, второй медовый месяц и исполнение желаний: Таро прогноз для Близнецов на 2022 годВидео

01:47

Больше белка, железа и витамина С: какие продукты есть для роскошных волос

01:16

Какие продукты "превращают" жир: комментарий экспертов

00:51

Приметы на 28 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:07

Приносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатымВидео

00:01

Посадил самолет и направил тысячи беженцев к границе ЕС: Лукашенко назвали коррупционером года в мире

27 декабря, понедельник
23:43

Названы самые вредные блюда из рыбыВидео

23:09

Данилко схватил Каменских за упругие ягодицы в эфире шоу и устроил жаркие танцы

22:54

Украина в НАТО и вопрос Крыма с Донбассом: Польша поставила жесткое условие РФ по диалогу с ЗападомВидео

22:54

Самый вкусный и легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька: готовить всего 20 минутВидео

21:53

Налог на "огород" обяжут платить не всех украинцевВидео

21:37

Вакцинация 70% мирового населения: в ВОЗ назвали сценарий завершения пандемии COVID-19

21:18

Кличко попал в конфуз и поздравил киевлян с новым 2222 годомВидео

Реклама
20:43

В работе Telegram произошел масштабный сбой: Украина и Европа столкнулись с проблемами

20:33

В Украине ударит мороз -15 и завалит снегомВидео

19:54

Резкое заявление Москвы и обвинение в провокациях: у Шойгу объявили о "подготовке" НАТО к войне с РФ

19:41

Байден подписал оборонный бюджет: Украине выделили 300 млн долларовВидео

19:25

В Украине массово закрывают центры вакцинацииВидео

19:15

Надо избавить планету от взбесившегося геополитического недоразумениямнение

18:37

Новогодний Вечерний Квартал: номер от президента, гости из юности и музыкальный сюрприз от актеровВидео

18:31

Новый статус по ядерному оружию и "обнуление Лукашенко": появился новый проект Конституции Беларуси

18:08

Без шпагата, но топлес: Анастасия Волочкова игриво обнажила грудь

18:07

Гороскоп Таро на 2022 год: Ракам – воплощение задуманного, Львам – жизненные уроки, Стрельцам – соперникиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять