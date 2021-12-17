УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Богаты, как жители Версаля": в Киеве хотели посыпать дороги солью с ионами серебра

17 декабря 2021, 10:38
Прослушать новость
Остановить

Тендер объявило Дарницкое управление образования. Чиновники хотели закупить 15,5 тонны за 200 тысяч гривен, то есть в шесть раз дороже, чем обычную соль.

погода, гололед, погода в Киеве
В Киеве хотели посыпать дороги солью с ионами серебра / Фото Reuters

Дарницкое управление образования в Киеве объявило тендер на закупку соли для того, чтобы посыпать дороги. Заплатить за противогололедный материал были готовы почти за 200 тысяч гривен. Причем соль нужна была не простая, а с дезинфицирующим действием и ионами серебра.

Как сообщили в Prozorro, Управление образования Дарницкой районной администрации Киева планировало закупить 15,5 тонны технической соли за 199 тысяч 950 грн, то есть за 12 грн/кг. При этом остальные управления образования покупали техническую соль за 2-3 грн/кг.

facebook.com/vasyl.zadvornyy
facebook.com/vasyl.zadvornyy
facebook.com/vasyl.zadvornyy

Один из предпринимателей направил заказчику требование внести изменения в документацию.

"Не нужно выдумывать дезинфицирующие свойства предмета закупки, тем более с содержанием ионов серебра!! Соль стоит от 2,7 до 3,5 грн. за 1 кг и в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом, платиной", – написал пользователь системы.

Однако в управлении образования стояли на своем и подчеркнули, что хотят купить товар именно с такими характеристиками.

Реклама

На тендер по закупке соли с дезинфицирующим эффектом обратил внимание и директор государственного предприятия Прозорро Василий Задворный.

"Стоит этот праздник имени Марии Антуанетты в 6 (!) раз дороже обычной соли. Ну, то есть где-то 166 [лишних] тысяч грн выплачено просто так. Голосеевское управление образования, например, закупилось солью за 2,25 грн/кг. А на Prozorro Market можно купить техническую соль за 2,1 грн/кг! "Нет хлеба — ешьте пирожные" по-дарницки", — написал Задворный в Facebook.

На данный момент тендер отменили после огласки. Отмечается, что об инциденте сообщили мэру Киева Виталию Кличко.

К слову, ионы серебра применяют для борьбы с микроорганизмами, но действие их распространяется на все живое – бактерии, микробы, в том числе и полезные. В случае высокой концентрации серебро способно накапливаться в органах и приводить к аргирозу. Это болезнь характеризуется сильной и необратимой пигментацией кожи, которая принимает серебристый или синевато-серый оттенок.

Как сообщал Главред, в прошлом году Генеральный штаб Вооруженных сил Украины осуществил покупку подарочных ручек Parker с гравировками и позолотой по 8 760 грн за штуку.

Читайте также:

viber
новости Киева Виталий Кличко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Богаты, как жители Версаля": в Киеве хотели посыпать дороги солью с ионами серебра». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливымУспех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливым Достаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год ТиграДостаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год Тигра Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептВкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецепт Приметы на 15 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 15 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду Наташа Королева не смогла удержать располневшую грудь в неприличном декольтеНаташа Королева не смогла удержать располневшую грудь в неприличном декольте
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
11:59

В НАТО предупредили РФ: заплатит огромную цену за агрессию против Украины

11:50

Звезда Секса в большом городе актер Крис Нот обвинен в изнасиловании двух женщин

11:42

""Омикрон - самая серьезная угроза здравоохранению в мире": заявление министров "Большой семерки"

11:33

РФ грозит отключение от SWIFT: Кулеба припугнул Кремль новым пакетом жестких санкцийВидео

11:32

За 2021-й из Украины выехало рекордное за 11 лет число граждан

Реклама
11:16

Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисВидео

10:57

В РФ объяснили вердикт суда с подтверждением присутствия российских войск на ДонбассеВидео

10:38

"Богаты, как жители Версаля": в Киеве хотели посыпать дороги солью с ионами серебра

10:11

Украина готова выполнить Минск: РФ должна обеспечить безопасность на Донбассе – КулебаВидео

10:01

"Вы привели за руку войну в Украину": журналист Скрыпин распек Шуфрича в прямом эфиреВидео

09:40

Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в день Варвары и как не попасть в бедуВидео

09:23

Экономили на коммуналке и погибли: на Тернопольщине мать и сын замерзли до смертиВидео

09:11

Рыба его мечты: в Днепре мужчина выловил 50-килограммового сома-"людоеда"

09:10

Омикрон на пороге: есть ли поводы для паникимнение

08:48

Гороскоп на сегодня 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потериВидео

08:44

В ООН спрогнозировали, как именно удастся победить пандемию коронавируса

08:26

Коронавирус в Украине 17 декабря: за сутки 8,9 тыс. новых COVID-больных и 328 смертейВидео

07:57

Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаВидео

07:28

"Дорого обойдется": в ЕС предупредили Россию о последствиях вторжения в УкраинуВидео

07:18

Топ-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год Тигра

Реклама
07:00

Как определить настоящую красную икру и не купить подделку - советы экспертов

06:27

Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: счастье всей жизни и непредсказуемые повороты судьбыВидео

06:09

В России узаконили массовую депортацию?мнение

05:40

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

05:17

Екатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольте

05:15

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеВидео

04:46

Резкое похолодание до -23°: украинцы узнали, где и когда ждать морозовВидео

04:43

Как использовать кофейную гущу: 3 самых полезных лайфхака

04:20

Любимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение

03:23

Украинка с самыми большими скулами в мире в бикини показала безупречное тело после операции

03:18

Как очистить и восстановить замшу в домашних условиях

02:26

Как ведет себя мужчина, если он действительно влюблен: ответ психолога

01:23

Доллар возьмет реванш: украинцам назвали новый курсВидео

01:11

Сколько чашек горячего чая можно пить в день и сколько должен стоить хороший напитокВидео

00:51

Манипуляции в магазинах: как не стать жертвой продавцовВидео

00:08

Каким продуктам "зеленый свет" на новогоднем столе 2022 – ответ диетологаВидео

16 декабря, четверг
23:58

Шмыгаль признался, грозит ли Украине второй локлаунВидео

23:28

Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

23:16

В Нафтогазе озвучили условие повышения цены на "голубое топливо"Видео

22:44

Лидеры ЕС согласились продлить санкции против РоссииВидео

Реклама
22:44

Зеленский высказался о резолюции Европарламента по Украине

22:32

Принесет беду и опасность: что запрещено делать с подушкой в домеВидео

22:02

Военная помощь от США: Кулеба указал на три главных аспекта

21:47

В Украине резко изменится погода и ударит морозВидео

21:45

В ток-шоу "Право на владу" подведут итоги уходящего 2021 года: онлайн-трансляцияВидео

21:28

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в день зимнего солнцестоянияВидео

21:17

Киевлян припугнули штрафом за незаконную вырубку елок: сколько придется заплатитьВидео

20:53

Главный разведчик Украины Буданов живет под одной крышей со скандальным Гогилашвили: подробностиВидео

20:38

Я теперь не верю в систему. Точнее, в её существованиемнение

20:37

Гороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуацииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять