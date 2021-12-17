"Богаты, как жители Версаля": в Киеве хотели посыпать дороги солью с ионами серебра

В Киеве хотели посыпать дороги солью с ионами серебра / Фото Reuters

Дарницкое управление образования в Киеве объявило тендер на закупку соли для того, чтобы посыпать дороги. Заплатить за противогололедный материал были готовы почти за 200 тысяч гривен. Причем соль нужна была не простая, а с дезинфицирующим действием и ионами серебра.

Как сообщили в Prozorro, Управление образования Дарницкой районной администрации Киева планировало закупить 15,5 тонны технической соли за 199 тысяч 950 грн, то есть за 12 грн/кг. При этом остальные управления образования покупали техническую соль за 2-3 грн/кг.

facebook.com/vasyl.zadvornyy

facebook.com/vasyl.zadvornyy

facebook.com/vasyl.zadvornyy

Один из предпринимателей направил заказчику требование внести изменения в документацию.

"Не нужно выдумывать дезинфицирующие свойства предмета закупки, тем более с содержанием ионов серебра!! Соль стоит от 2,7 до 3,5 грн. за 1 кг и в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом, платиной", – написал пользователь системы.

Однако в управлении образования стояли на своем и подчеркнули, что хотят купить товар именно с такими характеристиками.

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На тендер по закупке соли с дезинфицирующим эффектом обратил внимание и директор государственного предприятия Прозорро Василий Задворный.

"Стоит этот праздник имени Марии Антуанетты в 6 (!) раз дороже обычной соли. Ну, то есть где-то 166 [лишних] тысяч грн выплачено просто так. Голосеевское управление образования, например, закупилось солью за 2,25 грн/кг. А на Prozorro Market можно купить техническую соль за 2,1 грн/кг! "Нет хлеба — ешьте пирожные" по-дарницки", — написал Задворный в Facebook.

На данный момент тендер отменили после огласки. Отмечается, что об инциденте сообщили мэру Киева Виталию Кличко.

К слову, ионы серебра применяют для борьбы с микроорганизмами, но действие их распространяется на все живое – бактерии, микробы, в том числе и полезные. В случае высокой концентрации серебро способно накапливаться в органах и приводить к аргирозу. Это болезнь характеризуется сильной и необратимой пигментацией кожи, которая принимает серебристый или синевато-серый оттенок.

Как сообщал Главред, в прошлом году Генеральный штаб Вооруженных сил Украины осуществил покупку подарочных ручек Parker с гравировками и позолотой по 8 760 грн за штуку.

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