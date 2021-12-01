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В Киеве ожидается снег и гололед: советы водителям и пассажирам

1 декабря 2021, 18:35

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части.

Погода, снег
В Киеве ожидается снег и гололед / УНИАН

Этой ночью в столице будет идти небольшой снег, а на некоторых участках дороги будет гололед, пишет Укргидрометцентр.

"В Киеве ночью 2 декабря ожидается небольшой снег, на некоторых участках дороги будет гололед", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями, днем ​​без осадков.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1-3, днем +5+7", - уточняют в ведомстве.

При этом в Департаменте муниципальной безопасности Киева призывают граждан быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют следовать советам во время гололеда.

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Советы водителям

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололеда на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед - попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

"Также напоминаем водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют", - резюмируется в сообщении департамента.

Напомним, декабрь в Украину придет с холодной и снежной погодой. Без осадков останутся только восточные области.

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