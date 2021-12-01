Завалы снега, ледяные дожди и гололедица на дорогах: когда в Киев придет опасная погода

Погода в Киеве в декабре будет облачной и с осадками / pixabay

Погода в Киеве на протяжении первого месяца зимы 2021 года будет облачной с осадками в виде снега и ледяных дождей. Температура воздуха понемногу продолжит снижаться.

Исходя из данных портала AccuWeather, уже в конце месяца столбик термометра опустится до -7, а по ночам -11.

С 1 по 4 декабря, в столице синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Также возможны осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха в среднем + 5, но в субботу ночью столбик термометра опустится до -7.

С 5 по 11 декабря в Киеве в основном будет также облачно. Но вероятны небольшие прояснения в отдельные дни. В течение недели ожидаются осадки в виде снега и ледяного дождя. В среднем температура воздуха днем +2, а ночью -4.

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С 12 по 18 декабря в Киеве синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в виде снега и ледяного дождя. Температура воздуха в среднем днем +1, ночью -2. Возможен гололед.

С 19 по 25 декабря солнечных дней ждать не стоит из-за затянутого тучами неба. В середине недели возможны осадки в виде снега. Температура воздуха в среднем днем 0, ночью -4.

А вот последняя неделя 2021 года, с 26 по 31 декабря, будет облачной и морозной. Со средней температурой воздуха днем -5, ночью -9.

А в последние два дня месяца синоптики обещают киевлянам снег и мороз до -11 ночью.

Напомним, декабрь в Украину придет с холодной и снежной погодой. Без осадков останутся только восточные области.

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