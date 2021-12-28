Снег, метель, ливни и мороз до -15: синоптик предупредил о серьезном ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине сегодня ухудшится / УНИАН

Во вторник, 28 декабря, в Украине ожидаются сложные погодные условия. Сегодня на всей территории Украины выпадут осадки - снег и мокрый снег. В южных и центральных областях - ливни с мокрым снегом. Объявлен первый уровень опасности.

Как сообщает синоптик Украинского гидрометцентра в Facebook, сегодня в южных, ночью и в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем ​​и в центральных и восточных областях значительные осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, метель.

В южной части страны, днем ​​и в центральных областях, в северных и большинстве западных областях синоптик прогнозирует умеренный снег.

На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных и северных областей, порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине 28 декабря 2021 / meteo.gov.ua

Температура ночью 8-13°, на востоке до 17°, днем ​​2-7° мороза; в южной части и в Закарпатье ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

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Погода в Киеве и области

Во вторник, 28 декабря, синоптик прогнозирует днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, днем по области кое-где метель.Температура воздуха по области ночью 8-13°, днем 2-7° мороза; в Киеве ночью 8-10°, днем около 5° мороза.

Синоптик также предупредил: из-за активного циклона в Украине ожидается усложнение погодных условий 28 декабря в южных, ночью и Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем - ​и в центральных и восточных областях значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см), налипание мокрого снега.

В южной части, днем ​​и в центральных областях ожидается мокрый снег и дождь, гололедица.

Кроме того, в Украине, кроме западных и северных областей, прогнозирует порывистый ветер 15-20 м/с, а также вьюги, снежные заносы. На дорогах страны гололедица. Объявлен первый уровень опасности.

"Такие погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погоды в Украине объявлен первый уровень опасности / Фото facebook.com/UkrHMC

Как сообщал Главред, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.

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