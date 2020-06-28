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"Уничтожитель Крымского моста": опубликовано новое видео испытаний ракеты Нептун

Испытания впервые прошли со штатной боевой частью.

28 июня 2020, 12:07
нептун
В Украине прошли новые ракетные испытания / facebook.com/szgurets

В Украине прошли испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун.

Конструкторское бюро Луч на своей странице в Facebook выложило новое видео испытаний ракеты Р-360.

Испытания впервые прошли со штатной боевой частью.

"Очередные испытания противокорабельной крылатой ракеты Р-360 Нептун завершились успешно. Это результат огромного труда людей, которые добросовестно выполняют свою работу", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что росСМИ в своих сообщениях по поводу испытаний ракеты Нептун обращают внимание на то, что новая украинская ракета может нести угрозу для Крымского моста.

"В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием", - в частности, напоминает российское издание lenta.ru.

Напомним, ранее было опубликовано зрелищное видео о новых украинских ракетах.

Нептун ракета испытание новости Украины Крымский мост
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