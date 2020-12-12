Расширение санкций против Украины: в МИД обвинили РФ в агрессии

В МИД ответили на новые санкции РФ / ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения списка украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры".

Об этом говорится в заявлении МИД в связи с принятием очередного постановления правительства РФ о внесении изменений в список украинских физических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные меры.

Также в МИД Украины отметили, что решительно осуждают попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества.

"Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД добавили, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

"Украина будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подытожили в МИД.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что новые санкции РФ являются попыткой вернуться в события пятилетней давности.

Он уверен, что санкции России никак не повлияют на украинских чиновников и политиков: "Медийный же эффект также крайне сомнителен. Скорее, это выглядит анекдотично. И скорее всего, необходимо для усиления, скажем так, истеризация собственного населения".

Накануне в РФ расширили санкционный список против Украины. Всего в перечне значатся 849 физических лиц.

В список были добавлены, в том числе:

спикер Верховной рады Дмитрий Разумков;

первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук;

глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Также туда попали депутаты президентской фракции Слуга народа: