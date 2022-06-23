Разведка боем оккупантов потерпела крах: ВСУ "покрошили" ДРГ врага

Попытку наступления оккупантов в направлении Марьинки украинские воины успешно отразили.
На Донбассе противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины
В опубликованном в Facebook сообщении отмечается, что на Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров украинские позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецко, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.
Также оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населённого пункта Вершина. Кроме того, противник безуспешно пытался сковать боем действия украинских подразделений в районе Клинового.
На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции украинских защитников из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткое сражение и заставили отойти.
"Для обнаружения слабых мест в нашей обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел", - подчеркивают в Генштабе.
Там добавляют, что на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. С целью недопущения перекидывания резервов на другие направления обстреливал позиции украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опытного, Марьинки, Грушевого и Новополя.
Попытку наступления оккупантов в направлении Марьинки украинские воины успешно отразили.
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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов.
Захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.
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