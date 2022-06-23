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Разведка боем оккупантов потерпела крах: ВСУ "покрошили" ДРГ врага

23 июня 2022, 19:55

Попытку наступления оккупантов в направлении Марьинки украинские воины успешно отразили.

ВСУ, война
Бойцы ВСУ отразили атаки оккупантов / Фото Reuters

На Донбассе противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины

В опубликованном в Facebook сообщении отмечается, что на Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров украинские позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецко, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

Также оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населённого пункта Вершина. Кроме того, противник безуспешно пытался сковать боем действия украинских подразделений в районе Клинового.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции украинских защитников из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткое сражение и заставили отойти.

"Для обнаружения слабых мест в нашей обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел", - подчеркивают в Генштабе.

Там добавляют, что на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. С целью недопущения перекидывания резервов на другие направления обстреливал позиции украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опытного, Марьинки, Грушевого и Новополя.

Попытку наступления оккупантов в направлении Марьинки украинские воины успешно отразили.

Читайте такжеПровал штурма РФ под Лисичанском: ВСУ отразили атаку, враг отступил с потерями

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов.

Захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.

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