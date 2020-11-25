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Разведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению

25 ноября 2020, 17:28

Среди прочего Кремль намерен воздействовать на Украину благодаря ситуации с коронавирусом.

Планы России по Зеленскому и его окружению рассекретила разведка
Планы России по Зеленскому и его окружению рассекретила разведка / president.gov.ua

Россия активизировала действия по дискредитации высшего руководства Украины – как государственного, так и военного.

Кремль развернул широкомасштабную целенаправленную кампанию, чтобы вызвать недоверие населения к работе властей. Как заявили в Генеральном управлении разведки Минобороны Украины, основные направления критики – работа властей по урегулированию ситуации на Донбассе, борьба с коронавирусом, решение социальных и экономических проблем.

"С этой целью активно используются пророссийские СМИ, журналисты и агенты влияния, в том числе на территории Украины… Эта информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособности Кремля достичь своих целей в Украине", – заявили в ГУР.

  • Как свидетельствуют результаты свежего опроса Центра Разумкова, более половины украинцев, а точнее 64,6%, считают войну на Донбассе конфликтом между Украиной и Россией. 43,9% украинцев считают, что цель России в этом конфликте – получить контроль над всей Украиной.
  • В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
  • Украинцы оценили действия Зеленского по борьбе с эпидемией COVID-19. Деятельность президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса одобряют лишь 35% опрошенных украинцев, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группы Рейтинг.

новости России Владимир Зеленский международные отношения ГУР внешняя разведка новости Украины
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