Разведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению

Среди прочего Кремль намерен воздействовать на Украину благодаря ситуации с коронавирусом.
Россия активизировала действия по дискредитации высшего руководства Украины – как государственного, так и военного.
Кремль развернул широкомасштабную целенаправленную кампанию, чтобы вызвать недоверие населения к работе властей. Как заявили в Генеральном управлении разведки Минобороны Украины, основные направления критики – работа властей по урегулированию ситуации на Донбассе, борьба с коронавирусом, решение социальных и экономических проблем.
"С этой целью активно используются пророссийские СМИ, журналисты и агенты влияния, в том числе на территории Украины… Эта информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособности Кремля достичь своих целей в Украине", – заявили в ГУР.
- Как свидетельствуют результаты свежего опроса Центра Разумкова, более половины украинцев, а точнее 64,6%, считают войну на Донбассе конфликтом между Украиной и Россией. 43,9% украинцев считают, что цель России в этом конфликте – получить контроль над всей Украиной.
- В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
- Украинцы оценили действия Зеленского по борьбе с эпидемией COVID-19. Деятельность президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса одобряют лишь 35% опрошенных украинцев, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группы Рейтинг.
Автор: Диана Беловодская