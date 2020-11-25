Разведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению

Планы России по Зеленскому и его окружению рассекретила разведка / president.gov.ua

Россия активизировала действия по дискредитации высшего руководства Украины – как государственного, так и военного.

Кремль развернул широкомасштабную целенаправленную кампанию, чтобы вызвать недоверие населения к работе властей. Как заявили в Генеральном управлении разведки Минобороны Украины, основные направления критики – работа властей по урегулированию ситуации на Донбассе, борьба с коронавирусом, решение социальных и экономических проблем.

"С этой целью активно используются пророссийские СМИ, журналисты и агенты влияния, в том числе на территории Украины… Эта информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособности Кремля достичь своих целей в Украине", – заявили в ГУР.