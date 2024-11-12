РФ могла накопить полторы тысячи ракет, готовясь к наступлению: военный сделал заявление

Российские оккупанты два месяца пополняют свой ракетный арсенал.

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РФ могла накопить полторы тысячи ракет / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, depositphotos.com/ua

Что говорит Тимочко:

РФ могла накопить полторы тысячи ракет

Россияне могут готовиться к серьезным наступательным операциям

Российские оккупанты накапливают крылатые ракеты. Однако целями врага могут стать не только объекты инфраструктуры. Это может свидетельствовать о подготовке оккупантов к наступательной операции. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, сообщает РБК-Украина.

Он считает, что сейчас у РФ может быть около полутора тысяч ракет. Последний раз массированный ракетный обстрел был два месяца назад, с тех пор оккупанты постоянно пополняют свой арсенал.

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"У нас пока есть только одна узкая оценка у всех экспертов, что вроде бы они готовятся наносить удары по нашей инфраструктуре. А может, это они готовят какие-то серьезные наступательные операции? Для этого тоже нужно быть готовым и морально, и физически, и по военному", - сказал Тимочко.

Он не исключает, что боевые действия могут перейти в воздушное пространство, изменив ход войны в пользу любой из сторон.

Откуда оккупанты запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовит массированный удар по Украине

Главред ранее писал, что со времени последнего массированного ракетного удара в России изготовили более 200 ракет различных типов. Военный эксперт Роман Свитан считает, что оккупанты уже давно могли нанести удар. Скорее всего, что-то их сдерживает.

"Возможно, это какие-то договоренности с США перед выборами, чтобы не эскалировать ситуацию. Потому что Белый дом придерживался договоренностей по неэскалации перед выборами Путина. Здесь прослеживается связь. Я думаю, что именно это является причиной", - сказал он.

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев считает, что после последних атак дронов на Киев есть вероятность, что Россия может готовиться к масштабному комбинированному удару по столице и другим городам Украины.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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