РФ не сможет продолжать наступление: новые успехи под вопросом - источник в ЦРУ

В ЦРУ не верят в массированное наступление РФ / УНИАН, Reuters

Россия исчерпала ресурс для массированного наступления в Украине, заявил высокопоставленный представитель ЦРУ по обороне.

Он напомнил о том, что до последнего времени оккупанты РФ использовали шквал атак, но так не может продолжаться вечно, передает Sky News.

Собеседник обратил внимание на то, что российские захватчики уже использовали большую часть запасов "умного" оружия. В результате чего возможности России становятся все более "тупыми".

Представитель ЦРУ добавил, что не исключено продолжение наступления РФ в Донецкой области летом. Вместе с тем он не сомневается в то, что Россия получит небольшие успехи дорогой ценой.

Напомним, ранее в британской разведке заявили о том. что российские военные в ближайшее время выдохнутся. Армия РФ уже готовится к затишью.

В ближайшие несколько недель Россия может взять очередную паузу на фронте. Этим необходимо воспользоваться Украине и нанести сокрушительные удары по позициям оккупантов.

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