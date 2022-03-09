РФ обстреляла завод в Тростянце: есть жертвы

Среди погибших - несовершеннолетний.
В Тростянце Сумской области российские оккупанты обстреляли территорию завода. В результате, погибли трое людей, среди них подросток.
Как говорится в сообщении горсовета, захватчики открыли огонь около 10:30 в среду, 9 марта. Они нанесли удар на бывший завод Электробытприбор.
"Личности двоих погибших пока устанавливаются, третьей жертвой оказался несовершеннолетний местный житель 2008 года рождения", - сказано в сообщении.
Кроме того, еще два человека получили телесные повреждения.
Напомним, войска РФ сбросили несколько авиабомб на медицинские учреждения, расположенные в центре Мариуполя. Под удар попали роддом, больница, детское отделение и терапия.
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Автор: Ульяна Полищук