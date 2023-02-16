РФ потеряла две трети своих танков и не способна вести механизированную войну - ISW

За год полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80.

Две трети российских танков уничтожены или непригодны / Фото Минобороны РФ

Страна-агрессор РФ не способна восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе, это существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне. У ВСУ есть окно возможностей для начала широкомасштабного контрнаступления. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты за год полномасштабного вторжения потеряли около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80. Согласно данным министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, две трети российских танков уничтожены или непригодны.

"Своевременное предоставление Западом танков и бронетехники Украине разрушит способность РФ вести механизированную войну. Однако Москва пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе", - говорится в отчете ISW.

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Тем временем Норвежская разведывательная служба (NIS) отметила, что Россия по-прежнему способна производить большое количество стрелкового оружия, ракет и танков, но ее база оборонной промышленности будет "продолжать бороться, чтобы компенсировать последствия западных санкций".

В Институте изучения войны подчеркнули, что Киев продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев.

Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.

Как сообщал Главред, с 24 февраля, дня полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла в боях с ВСУ как минимум тысячу своих танков, а еще более 500 экземпляров бронетехники захватили украинские бойцы. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой группы Oryx.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что к войне против Украины привлечена почти вся российская армия – 97%. Однако оккупантам всё равно не удается пробить оборону украинских военных. Захватчики концентрируют все свои усилия, чтобы прорваться вперед, но у них всё равно это не получается.

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