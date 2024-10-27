РФ атакует Украину КАБами: в Харькове прогремели взрывы - есть пострадавшие

Главное:
- Харьков под атакой российских КАБов
- Предварительно, РФ нанесла четыре удара по городу
- Пострадала женщина
Вечером, 27 октября, страна-агрессор Россия запустила по Украине свои управляемые авиационные бомбы. В Харькове прогремели взрывы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Игорь Терехов.
"В Харькове слышны взрывы. Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны! Возможны повторные запуски", - написал он.видео дня
Терехов добавил, что предварительно было четыре удара по городу в трех районах - Шевченковском, Киевском и Салтовском.
"Относительно пострадавших и разрушений - информация уточняется", - подчеркнул он.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харькову.
По его словам, профильные службы выехали на осмотр.
В 21:00 Терехов сообщил, что в Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина.
В 21:10 городской голова написал, что также есть повреждения частных домов в Шевченковском районе. Информации о пострадавших с этого места прилета не поступало.
В 21:11 Синегубов написал, что одно из попаданий - в землю.
"Без пострадавших. Повреждена хозяйственная постройка", - подчеркнул он.
В 21:23 Терехов добавил, что в Шевченковском районе на данную минуту также одна пострадавшая женщина.
В 21:38 Синегубов написал, что в результате удара КАБа в Шевченковском районе Харькова пострадали два человека - 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение.
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