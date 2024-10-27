Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атакует Украину КАБами: в Харькове прогремели взрывы - есть пострадавшие

Мария Николишин
27 октября 2024, 20:50обновлено 27 октября, 21:51
148
Возможны повторные запуски КАБов по Украине.
РФ атакует Украину КАБами: в Харькове прогремели взрывы - есть пострадавшие
Атака РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Главное:

  • Харьков под атакой российских КАБов
  • Предварительно, РФ нанесла четыре удара по городу
  • Пострадала женщина

Вечером, 27 октября, страна-агрессор Россия запустила по Украине свои управляемые авиационные бомбы. В Харькове прогремели взрывы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове слышны взрывы. Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны! Возможны повторные запуски", - написал он.

видео дня

Терехов добавил, что предварительно было четыре удара по городу в трех районах - Шевченковском, Киевском и Салтовском.

"Относительно пострадавших и разрушений - информация уточняется", - подчеркнул он.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харькову.

По его словам, профильные службы выехали на осмотр.

В 21:00 Терехов сообщил, что в Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина.

В 21:10 городской голова написал, что также есть повреждения частных домов в Шевченковском районе. Информации о пострадавших с этого места прилета не поступало.

В 21:11 Синегубов написал, что одно из попаданий - в землю.

"Без пострадавших. Повреждена хозяйственная постройка", - подчеркнул он.

В 21:23 Терехов добавил, что в Шевченковском районе на данную минуту также одна пострадавшая женщина.

В 21:38 Синегубов написал, что в результате удара КАБа в Шевченковском районе Харькова пострадали два человека - 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

РФ атакует Украину КАБами: в Харькове прогремели взрывы - есть пострадавшие
КАБ / Инфографика: Главред
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова атака дронов Ракетная атака на Украину
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атакует Украину КАБами: в Харькове прогремели взрывы - есть пострадавшие

РФ атакует Украину КАБами: в Харькове прогремели взрывы - есть пострадавшие

20:50Украина
Независимо от результатов выборов в США: помощь Украине может уменьшиться - СМИ

Независимо от результатов выборов в США: помощь Украине может уменьшиться - СМИ

19:41Украина
Температура воздуха будет максимум +6: когда в Украине заснежит

Температура воздуха будет максимум +6: когда в Украине заснежит

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Придет мороз и будет засыпать снегом: синоптик назвала последние теплые дни

Придет мороз и будет засыпать снегом: синоптик назвала последние теплые дни

Названа дата сильного похолодания: ударит мороз и будет засыпать все снегом

Названа дата сильного похолодания: ударит мороз и будет засыпать все снегом

Гороскоп на завтра 28 октября: Девам - неожиданная удача, Козерогам - отличный день

Гороскоп на завтра 28 октября: Девам - неожиданная удача, Козерогам - отличный день

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

Последние новости

20:56

Звезда "Лиги Смеха" и воин Виктор Розовый рассказал, кем работает во время реабилитации после ранения

20:50

РФ атакует Украину КАБами: в Харькове прогремели взрывы - есть пострадавшие

20:27

"Сфальсифицированные": президент Грузии не признала выборы и призвала к протесту

19:41

Независимо от результатов выборов в США: помощь Украине может уменьшиться - СМИ

19:39

Температура воздуха будет максимум +6: когда в Украине заснежит

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
19:20

"Запах, взгляд, шутки не те": Анна Тринчер высказалась про беглеца Волошина

19:00

Набивают КамАЗы и везут на фронт: как РФ скрывает перемещение корейцев - ГУРВидео

18:52

"Лучшие в мире": какие войска КНДР перебрасывает в Украину - ответ эксперта

18:51

Главная угроза для Украины в 2025 году: директор МВФ сделал важное заявление

Реклама
17:54

Атакуют уже неделю: россияне хотят полностью окружить один украинский город

17:23

Россия дойдет до Днепропетровской области за полгода, Украина "проигрывает войну" - BILD

17:16

Названа дата сильного похолодания: ударит мороз и будет засыпать все снегом

17:10

Прорастет раньше времени: что нельзя хранить рядом с картошкой

16:58

У Зеленского сказали, когда состоятся президентские выборы в Украине

16:41

Новое "дно" для ООН: Гуттериш похвалил Путина за БРИКСВидео

16:24

Сэкономите деньги: механик показал, что проверить под капотом до морозов

16:13

"Угроза катастрофы": РФ готовит новую волну ударов по ядерным объектам - ЦПДВидео

15:54

Сперва познакомился с ее декольте: у Дженнифер Энистон новый роман - СМИ

15:52

В Киеве расширят мемориал Аллеи памяти защитников и высадят багряные клены

15:27

Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября

Реклама
15:26

Начнет ли Украина переговоры с РФ без членства в НАТО: ответ руководителя ОП

15:23

Придет мороз и будет засыпать снегом: синоптик назвала последние теплые дни

14:44

КНДР "прикрутит краник": союзник Путина может оставить РФ без боеприпасов - Маломуж

14:43

Следует ли Украине бояться победы Трампа на выборах в США: у Зеленского ответили

14:30

Звезда украинского стендапа беременна первенцем

13:52

РФ цинично убила гражданских жителей Селидово: Офис генерального прокурора начал расследование

13:30

Ранней весной зелень будет на столе: когда и как посеять петрушку на зиму

13:24

Гороскоп Таро на неделю с 28 октября по 3 ноября: Раку - прибыль, Девам - встречи

13:14

"Ударить по Москве": был ли "громкий" разговор Трампа с Путиным - ответ ЛавроваВидео

12:48

Короткая призналась, кто стал инициатором развода: Бедняков не смог промолчать

12:42

Финансовый гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября

12:29

"Угледарский сценарий": россияне близки к окружению украинского города

12:23

На парламентских выборах в Грузии побеждают "друзья Путина": все подробности

12:18

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября: Льву - перемены, Рыбам - общение

12:17

Путин "кусает локти": производство ракет в Иране повреждено из-за успешного удара Израиля

11:52

ВСУ оставили три населенных пункта на Донбассе: журналист назвал горькую причину

11:42

Почти 100 гривен за килограмм: цены на популярный овощ резко выросли

11:04

Успех улыбнется ТОП-4 счастливчикам: какие знаки зодиака взлетят на вершину в ноябре

10:14

Враг всю ночь терроризировал Украину почти сотней дронов: сколько удалось обезвредить - ВС

10:13

Нашествие дронов атаковало РФ: в стране-агрессоре жалуются на прилеты и пожары

Реклама
10:00

Ужасные события в 2025 году: Ванга и Нострадамус сделали одинаковое предсказание

09:18

РФ нанесла циничный удар по энергообъекту: областной центр остался без света

09:16

Разгром РФ на Курщине: ВСУ разбили штурм оккупантов и взяли врагов в плен

09:07

О 1000 гривен каждому: хорошая идея и плохая реализациямнение

08:50

"Аномальные" дожди отступают: синоптики порадовали прогнозом погоды на 27 октября

08:25

В Киеве ночью раздавались взрывы: РФ атаковала столицу "Шахедами" - детали

08:00

Украина подорвала величие России: как футболка Зеленского стала "красной тряпкой" для Москвымнение

07:52

В Украине перевели часы: страна перешла на зимнее время - что изменилось

07:29

"Враг оккупировал": РФ захватила населенный пункт и продвинулись на Донбассе - Deep State

06:57

Конец "бусификации" и "Вовина тысяча": выборы на горизонте?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять