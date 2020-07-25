Поймать полтавского террориста: в полиции прокомментировали информацию о вознаграждении

Роман Скрипник / facebook.com/anton.gerashchenko.7

В Нацполиции рассказали о ходе спецоперации по задержанию скрывшегося полтавского террориста Романа Скрипника.

В частности, в пресс-службе полиции Полтавской области Укринформу прокомментировали информацию о якобы готовности выплатить вознаграждение за информацию о местонахождении Скрипника.

В полиции пояснили, что не давали объявления о вознаграждении, чтобы люди не пытались сами его задержать, поскольку это может быть опасно. Однако при этом добавили, что вопрос о назначении вознаграждения за информацию о Скрипнике решается.

"Сейчас принято решение в ходе специальной операции задерживать силами правоохранителей. Поэтому, чтобы не подвергать граждан опасности, мы сейчас о денежном вознаграждении не говорим, чтобы граждане сами не пытались его задержать, поскольку, по нашей информации, он может иметь предмет, похожий на гранату", - добавили в полиции Полтавщины.

Читайте такжеБегство полтавского террориста: стало известно о важной находке у лесаНапомним, в Полтавской области продолжается спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

Злоумышленником является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.