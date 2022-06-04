"России будет хана": таролог дал прогноз насчет угрозы ядерного удара по Украине

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Существует угроза нанесения российскими оккупантами тактического ядерного удара по Украине, заявил нумеролог и таролог, предсказатель Вадим.

Как подчеркнул он в эфире популярного эзотерического канала Fata Fortuna, угроза стратегического ядерного удара является шантажом со стороны РФ.

Он не исключил, что возможен тактический ядерный удар по территории Украины - точечный.

"Они (РФ, - ред.) угрожают, но у нас в карме этого нет. Они сами не понимают, что они говорят. Это информационная война", - пояснил он выпавшие расклады.

"Фортуна от них отвернулась. России будет хана (в случае применения ядерного оружия, - ред.)", - добавил таролог.

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Напомним, ранее таролог Елена Бюн заявила о том, что в мае четко вырисовывается отступление российских войск, а ВСУ пойдут в долгожданное интенсивное контрнаступление.

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