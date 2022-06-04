"России будет хана": таролог дал прогноз насчет угрозы ядерного удара по Украине

Угроза стратегического ядерного удара является шантажом со стороны РФ, говорит таролог.
Существует угроза нанесения российскими оккупантами тактического ядерного удара по Украине, заявил нумеролог и таролог, предсказатель Вадим.
Как подчеркнул он в эфире популярного эзотерического канала Fata Fortuna, угроза стратегического ядерного удара является шантажом со стороны РФ.
Он не исключил, что возможен тактический ядерный удар по территории Украины - точечный.
"Они (РФ, - ред.) угрожают, но у нас в карме этого нет. Они сами не понимают, что они говорят. Это информационная война", - пояснил он выпавшие расклады.
"Фортуна от них отвернулась. России будет хана (в случае применения ядерного оружия, - ред.)", - добавил таролог.
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Напомним, ранее таролог Елена Бюн заявила о том, что в мае четко вырисовывается отступление российских войск, а ВСУ пойдут в долгожданное интенсивное контрнаступление.
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