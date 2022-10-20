Россия бросает войска на Херсонщину и попытается остановить наступление ВСУ – Генштаб

Войска России попытаются удержаться в Херсонской области - Генштаб ВСУ / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Главная задача России в войне против Украины на ближайшее время – стабилизация фронта и попытка остановить наступление ВСУ в Херсонской области. Для удержания оккупированного правобережья Херсонщины враг, за счет первой волны мобилизации, будет перебрасывать туда войска. На Южнобугском направлении россияне собрали до 45 БТГ и активно сооружают оборонные рубежи. Об этом заявил замначальника Главного управления Генштаба Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 20 октября, он рассказал о том, что согласно сведениям разведки, страна-оккупант в ближайшей перспективе намерена сосредоточиться на стабилизации фронта и попытке остановить наступление армии Украины в Херсонской области.

"Данные разведки свидетельствуют, что на ближайшую перспективу задачей №1 для вооруженных сил России определено удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонском направлении", - сказал Громов.

По его словам, для реализации своей задачи на Херсонщине враг, за счет первой волны мобилизации, намерен увеличить численность войск на правом берегу Днепра.

Также военный чиновник добавил, что оккупанты на Южнобугском направлении уже сосредоточили до 45 БТГ, которые в ускоренном темпе работают над сооружением оборонных редутов. При этом россияне систематически пытаются восстановить переправы через Днепр для снабжения своих войск.

"В настоящее время для сдерживания продвижения подразделений наших войск в Южнобугском операционном районе противник сосредоточил до 45 батальонных тактических групп, ускоряющих меры по фортификационному оборудованию оборонных рубежей. Противник постоянно пытается восстановить переправы через реку Днепр, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку своих войск", - подчеркнул Алексей Громов.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Командующий войсками РФ в Украине, генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о войне. Он сказал, что ситуацию следует охарактеризовать как "напряженную". По словам Суровикина, дальнейшие действия российских оккупантов "будут зависеть от складывающейся ситуации".

Причем Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты РФ рассматривают возможность "сдачи Херсона".

"(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал он.

"Назначенный" Россией гауйляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что в связи с наступлением ВСУ оккупационные администрации "переезжают" с правого на левый берег Днепра Херсонской области. Оттуда коллаборанты, дескать, будут управлять оккупированным регионом.

Советник Офиса президента Алексей Арестович допустил ситуацию, при которой Россия перебросит свои войска с Херсонской области на Киев или Донецкое направление. По его словам, Херсон тогда может быть освобожден, но появятся проблемы на других фронтах.

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