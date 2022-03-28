Россия меняет стратегию войны: враг намерен увеличить число ракетных ударов по Украине – МВД

Россия намерена усилить ракетные обстрелы Украины - Денисенко / Фото facebook.com/PvkZahid

Оккупационные войска России в конце марта нанесли удары по объектам во Львове, Дубно и Луцке. Российские захватчики изменили стратегию боевых действий, они намерены увеличить число ракетных ударов по украинским городам, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру. Враг ведет и психологическую войну – россияне будут пытаться показать, что в Украине нет безопасных мест. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что вражеские войска наносят удары не только по нефтебазам, но и продуктовым складам. Россияне меняют стратегию войны против Украины. В такой ситуации Киев собирается рассредоточить хранение продуктов питания и нефтепродуктов.

"Ну насчет нефтебаз, я бы добавил еще насчет продуктовых складов. Можно сказать, что это не тактика, а стратегия. Это изменение стратегии вообще боевых действий России…Думаю, нам удастся это сделать и тот вред, который уже нанесли, в принципе не столь критичен и для посевной, и для армии, и для Укрзализныци – главных потребителей горючего", - рассказал Денисенко.

По его словам, смена Россией стратегии боевых действий заключается в том, что они намерены увеличить число ракетных ударов по городам Украины, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру и оказать психологическое давление.

"Поменяли (российские войска, - ред.) стратегию боевых действий. Они начинают максимально обстреливать ракетными ударами украинские города, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру, проверяя нервы украинцев, и нашего ПВО…в ближайшее время они будут максимально наращивать ракетные удары в разные точки Украины", - объяснил чиновник.

Он уточнил, что Москва будет пытаться показать, что в Украине нет мест, где можно быть в безопасности.

"Их задача – показать, что нет в государстве ни одной точки, где можно находиться в безопасности. И это одна из ключевых их задач на данный момент в психологической части этой войны", - подчеркнул советник главы МВД Вадим Денисенко.

Напомним, ранее советник руководителя МВД Денисенко заявил, что Россия продолжает концентрацию своих войск у границ Украины. Нужно готовиться к новому наступлению оккупационных подразделений на Харьковском направлении и на Донбассе. Осада Киева по-прежнему остается одной из целей Москвы.