По информации Жданова, у России всего около 60 Ту-95, но на сегодняшний день нет точных данных, сколько машин может подняться в воздух.

Россия начала прятать бомбардировщики от Украины в Заполярье - Жданов / Maxar Technologies, скриншот YouTube

Бомбардировщики из Рязани, которые наносили удары по Украине, уже находятся в Заполярье, в Мурманской области. Там находится база стратегической авиации, и Россия уже перебрасывает их туда.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Обозревателю объяснил, что для Украины это очень хорошо.

"Конечно, перебросить самолеты – это самое легкое и самое быстрое, что можно сделать. Но для того, чтоб они могли наносить ракетные удары, надо перебрасывать всю техническую базу. А это не один месяц кропотливой работы и не один рейс транспортной авиации. Каким может быть маршрут бомбардировщиков? Например, они могут лететь в Энгельс, там заряжаться, потом лететь бомбить Украину, потом возвращаться в Заполярье. Это сложнейшая логистика", - пояснил эксперт.

Жданов подчеркнул, что самолеты РФ будут прятать, потому что они очень боятся их потерять.

"Например, по поводу количества Ту-160 – они хоть и называют цифру 35, но наша Википедия дает 16 – один модернизированный и 15 старых, советских. По некоторым оценкам, за последние годы на крыле были только четыре машины, которые были замечены в воздухе и зафиксированы по бортовым номерам. Остальные неизвестно, в каком состоянии", - отметил эксперт.

По информации Жданова, у России всего около 60 Ту-95, но на сегодняшний день нет точных данных, сколько машин может подняться в воздух.

"Критериев два. Первое – старые машины и технически неисправные. Второй критерий – подготовка экипажей. На эти самолеты экипаж надо готовить не хуже, чем на истребитель. Поэтому за каждый самолет они трясутся. Для них это огромная потеря. Поэтому, конечно, будут прятать", - подытожил эксперт.

Взрывы на военных аэродромах в РФ

5 декабря российские СМИ сообщили, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. Неизвестный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Сообщалось о повреждении двух военных самолетов Ту-95. Примечательно, с этой базы взлетали военные самолеты РФ для нанесения ракетных ударов по Украине.

В тот же день ударный дрон атаковал другой российский военный аэродром – в Дягилево.

В Минобороны агрессора России обвинили Украину в применении дронов по своим военным авиабазам. Однако оккупанты отрицают выведение из строя двух бомбардировщиков. Согласно заявлению ведомства, якобы "повреждена лишь обшивка" военных самолетов.

Москва 5 декабря во второй половине дня нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Украинские войска сбили более 60 ракет. Оккупанты применили более 70 ракет.

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