Россияне начали новую волну наступления - DeepState

Российские оккупанты начали контрнаступательные действия в Курской области.

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РФ начала новое наступление в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, DeepState

Главные тезисы:

РФ наступает в Курской области

ВСУ остановили основной натиск оккупантов

Российские оккупанты начали новую волну наступления. Серьезные бои продолжаются в Курской области. Об этом сообщает DeepState.

Отмечается, что оккупанты применяют традиционную тактику - десантируют пехоту на БМП.

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Россияне возобновили наступательные действия на Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу.

"День выдался тяжелым у подразделений Сил обороны на Курщине ... По последнему вектору ситуация уточняется, а на остальных участках основной натиск удалось остановить. Конечно, на этом ка**пы не остановятся, и попытаются еще не раз новоприбывшими подразделениями осуществить массированные штурмы", - говорится в сообщении.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже за 21 км от Днепропетровщины. Оккупанты пытаются продвигаться на запад от города Селидово. Враг атакует село Петровка и уже захватили Григорьевку.

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.

Также отмечается, что РФ стягивает технику на Харьковское направление. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов отметил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.

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