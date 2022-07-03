Россияне уже поют песни Кобзона: возле Мариуполя подорвался десантный катер оккупантов "Акула"

Возле Мариуполя подорвался десантный катер оккупантов "Акула" / скриншот

В экваториальных водах Мариуполя взорвался российский десантный катер "Акула". Он наткнулся на водную мину.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил информацию, которая несколько дней назад появилась в сети.

"Наконец-то получили подтверждение, что действительно 30 июня в акватории Мариуполя взорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 года "Акула" черноморского флота Д-106. Три моряка уже поют вместе с кобзоном песни для рыб", - проинформировал Андрющенко.

Ранее в Пентагоне подтвердили отступление россиян с острова Змеиный в Черном море вследствие профессиональных обстрелов со стороны ВСУ.

Как заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, отвечая на вопросы прессы Пентагона относительно России и Украины, МО США не верит, что России можно доверять, говоря, что ее отступление с острова Змеиный было жестом доброй воли.

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