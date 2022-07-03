УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне уже поют песни Кобзона: возле Мариуполя подорвался десантный катер оккупантов "Акула"

3 июля 2022, 11:51

Захватчики отправились на корм рыбам.

Возле Мариуполя подорвался десантный катер оккупантов "Акула" / скриншот

В экваториальных водах Мариуполя взорвался российский десантный катер "Акула". Он наткнулся на водную мину.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил информацию, которая несколько дней назад появилась в сети.

"Наконец-то получили подтверждение, что действительно 30 июня в акватории Мариуполя взорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 года "Акула" черноморского флота Д-106. Три моряка уже поют вместе с кобзоном песни для рыб", - проинформировал Андрющенко.

Ранее в Пентагоне подтвердили отступление россиян с острова Змеиный в Черном море вследствие профессиональных обстрелов со стороны ВСУ.

Как заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, отвечая на вопросы прессы Пентагона относительно России и Украины, МО США не верит, что России можно доверять, говоря, что ее отступление с острова Змеиный было жестом доброй воли.

Читайте также:

война в Украине новости Мариуполя десантный корабль
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:02

Байки Лукашенко о войне: что не так с обвинениями батьки в адрес Украины

11:58

Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник

11:51

Россияне уже поют песни Кобзона: возле Мариуполя подорвался десантный катер оккупантов "Акула"Видео

11:50

Нужен мир, но Украина имеет право на защиту: в Италии разнесли Путина и поддержали ЗеленскогоВидео

11:12

"Это позор!": Гиркин закатил истерику из-за освобождения бойцов ВСУ из российского пленаВидео

Реклама
11:01

ВСУ скоро освободят Херсон: Арестович назвал срокиВидео

10:18

"Бумеранг вернется, ты не украинская певица!": Зибров расплакался из-за Повалий

10:12

Путин может пойти на применение ядерного оружия: кому грозит опасность - ответ экспертаВидео

09:45

Авиация ВСУ "прожарила" оккупантов на юге: детали спецоперацииВидео

09:11

"У белорусов есть уникальные образцы вооружений": Жданов оценил боеспособность армии ЛукашенкоВидео

09:04

Затягивая войну, Кремль все глубже загоняет себя в ловушку Западамнение

08:50

Взрывы в Чернобаевке: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасовВидео

08:42

Гороскоп на сегодня 3 июля 2022: Тельцам – важная информация, Ракам – неприятный разговор, Стрельцам – деньгиВидео

08:32

"Сейчас все наши": многодетная семья с 6 детьми отправила 16 машин провизии на передовуюВидео

08:24

Армия РФ захватит Луганщину в ближайшие дни, затем нацелится на Северск - ISWВидео

08:00

День Военно-морских сил Украины 2022 – поздравления, открытки и картинки мужественным защитникам

07:42

Нанесли более 30 ударов: ВСУ уничтожили базу оккупантов в МелитополеВидео

07:00

День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ – мощные поздравления и картинки защитникам

06:33

Почему Болгария поругалась с Россиеймнение

06:00

Запад еще не готов признавать Россию страной-спонсором терроризма - политолог Виталий КуликВидео

Реклама
05:50

Украину раскалит до +36º: когда врежет максимальное пеклоВидео

05:20

Самый вкусный джем из малины на скорую руку: простой рецепт за 20 минутВидео

05:00

NASAMS поможет Украине, но для "воздушного забора" нужны десятки единиц ПВО – ЖдановВидео

04:15

Переговоры с Украиной для Путина унизительны: диалог с НАТО выведет его на мировой уровень - ЖдановВидео

03:40

Самые вкусные и хрустящие маринованные огурцы на зиму: невероятно простой рецептВидео

03:00

Что будет с организмом, если пить очень много воды

02:40

Украину ждет настоящая засуха в июле: синоптики назвали самые опасные регионыВидео

01:35

Украина на пороге серьезных изменений: астролог предупредила о новой эре в мире и назвала датуВидео

00:51

Приметы на 3 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

02 июля, суббота
23:56

Россияне обстреляли Краматорск и Харьковщину: первые подробностиВидео

23:23

Трагедия в Кременчуге: идентифицированы все тела погибших в "Амсторе"Видео

23:05

Возможное вторжение Беларуси: Жданов поведал, какие задачи поставит ПутинВидео

22:40

Ситуация угрожающая: Арестович заверил, что россиян нет в центре ЛисичанскаВидео

22:24

Слышны взрывы: оккупанты нанесли ракетные удары по ОдессеВидео

22:02

Сорвется ветер и ударят молнии: в Украине объявили штормовое предупреждениеВидео

21:31

Вступление Украины в ЕС: в Кабмине озвучили "рекордные сроки"Видео

21:26

Российские оккупанты взяли в плен своего комбата, чтобы не убежал с войны - перехватВидео

21:01

Как вывести запах кошачьих меток: 3 чрезвычайно простые и действенные способы

21:00

В Северодонецке кадыровцы уничтожили мечеть и обвинили в этом ВСУВидео

20:28

"Перехватили все ракеты": Лукашенко обвинил Украину в попытке удара по БеларусиВидео

Реклама
20:10

Приметы на 4 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

"Смотрели, как на воинов": освобожденный из плена пограничник рассказал об отношении оккупантовВидео

19:51

"Вставляют палки в колеса": военный рассказал о первых результатах применения HIMARSВидео

19:38

ВСУ выбили оккупантов из Ивановки и отбили штурм возле трех сел – ГенштабВидео

19:19

"Растят монстра в Украине". Лукашенко разразился обвинениями в адрес ЗападаВидео

19:17

Запад прошляпил Путина, или Как заставить россиян взять на себя вину за войну в Украинемнение

19:10

Враг может пойти в наступление на Киев: есть только два условия - МВДВидео

18:45

"Земля и руины": астролог назвала город, который ждет настоящий "ад" и участь МариуполяВидео

18:43

Есть ли угроза окружения Лисичанска: ответ МВДВидео

18:22

ВСУ мощно ударили по оккупантам из САУ Panzerhaubitze 2000 и показали "горячие кадры"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять