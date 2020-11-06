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Россиянка погорела на крупной валютной взятке из-за наркотиков

6 ноября 2020, 20:03

Задержали женщину после передачи первой части оговоренной суммы в 22 тысячи долларов.

Россиянка погорела на крупной взятке

Полицейские задержали в Киеве 59-летнюю россиянку, которую подозревают в организации преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом метадона на территории Украины, России и Беларуси.

Как пишет пресс-служба Нацполиции в пятницу, 6 ноября, женщина попыталась откупиться от силовиков. Начальнику отдела департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции она предложила взятку в 85 тысяч долларов за непривлечение к ответственности как себя, так и своих трех сообщников. Но офицер полиции сразу сообщил об этом сотрудникам внутренней безопасности.

Задержали женщину после передачи первой части оговоренной суммы в 22 тысячи долларов. Открыто производство по статье о предложении, обещании или предоставлении взятки должностному лицу (ч.3 ст.369 УК Украины).

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Задержанной готовят объявление о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Ей грозит до восьми лет заключения.

"Теперь злоумышленнице придется отвечать не только за изготовление и сбыт наркотиков, но и за попытку подкупа должностного лица Нацполиции", – говорится в сообщении.

В видеокомментарии полиции также указано, что в данном случае речь идет об "этнической наркогруппировке".

  • Как ранее писал Главред, Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, который недавно стал фигурантом скандала со взяткой,
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