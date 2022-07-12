Российские бомбардировщики можно и нужно сбивать: Жданов назвал главные условия

Олег Жданов, бомбардировщик / скрнишот

ВСУ могут сбивать российские бомбардировщики, которые сбрасывают бомбы на украинские города.

Однако самолеты оккупантов не залетают в контролируемое Украиной воздушное пространство, а запускают ракеты с территории Беларуси или оккупированного Крыма, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сбивать российские бомбардировщики можно двумя способами. Это система ПВО, включая трехсотую, двухсотую, С-125, которая у нас стоит на дежурстве. Любую, в зону поражения которой он попадает. И второй вариант — это истребители. Истребительная авиация именно для этого и предназначена — для борьбы с бомбардировщиками противника", - пояснил эксперт.

В то же время он добавил, что последние пуски ракет Ха-22 с территории Беларуси, российские Ту-22М3 залетали в воздушное пространство Беларуси, подходили вплотную к нашей границе и делали пуски ракет Ха-22, разворачивались и летели.

Читайте такжеРФ не сможет оборонять рубежи: Жданов назвал два сценария развития войны в Украине"В этом случае наша ПВО их может достать. А вот в случаях, когда, например, Ту-22М3 производили пуски ракет Ха-22 с воздушного пространства над полуостровом Крым, там, к сожалению, мы достать не можем. Отправить туда истребительную авиацию – она попадет в зону влияния России", – пояснил военный эксперт.

Ранее Жданов заявил, что полный захват Донбасса свяжет руки России, а Украина получит более выгодные позиции.

По его словам, Россия не ограничит свои аппетиты относительно полного захвата Украины. Однако в РФ возникнут проблемы с их резервами. Особенно ярко это будет видно по технике и вооружению, которого не хватит.

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