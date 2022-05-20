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С гранатами со слезоточивым газом: в Энергодаре рашисты жестоко разгоняют протесты спасателей

20 мая 2022, 17:38

Пожарные заявили, что россияне требовали от их руководителя работать на оккупационную власть, но он не согласился.

Разгон протеста спасателей в Энергодаре / Скриншот

Российские оккупанты в Энергодаре избили людей, которые вышли на акцию с требованием освободить похищенного командира пожарной части Виталия Трояна.

"Рашисти применили к огнеборцам, которые вышли на протест против похищения командира пожарной части Виталия Трояна, силовые методы – начали бить людей и повреждать пожарно-спасательную технику", - сказано в сообщении пресс-службы НАЭК Энергоатом.

В пресс-служба напомнили, что Трояна похитили 18 мая. Оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете Трояна. После чего кабинет опечатали, а самого мужчину вывезли в неизвестном направлении.

Пожарные заявили, что россияне требовали от их руководителя работать на оккупационную власть, но он не согласился.

Позднее в Telegram-каналах появилась информация о том, что оккупанты пригнали на место протеста вооруженных людей, и начался разгон митинга.

При этом опубликовано видео, как протестующих разгоняли с помощью гранат со слезоточивым газом.

Виден дым, слышны звуки выстрелов, а протестующие советуют прикрывать органы дыхания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожской области российские оккупанты на захваченных ими территориях проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации в безопасные регионы Украины и грабят аграрные предприятия.

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