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Самые популярные имена: как украинцы называли своих чад в 2020 году

Первыми по популярности в Украине стали именами Артем и София.

24 июня 2020, 22:31
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Названы самые популярные имена детей в Украине / 1zoom.ru

В 2020 году украинцы чаще всего называли своих новорожденных чад именами Артем и София.

Об этом в среду, 24 июня, сообщило министерство юстиции.

Далее по популярности идут мужские имена Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.

Среди женских имен самыми популярными после Софии оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.

Как ранее писал Главред, нардеп от Слуги народа, глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Также отметим, нумеролог Людмила Савина сообщила, что люди, которые родились 23 числа любого месяца, желают достичь успеха.

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