Гороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делать

Символ Нового года - Белая Металлическая Крыса, в 2020-м лучше не филонить / Скриншот

Гороскоп на 2020 год основывается на том, под влиянием какого символа из восточного гороскопа будут находиться все остальные знаки. Будущий год будет високосным.

Китайский Новый год 2020 наступит 25 января - в этот день принято задабривать символ года, поскольку считается, что от его благосклонности и характера зависит весь будущий год. 2020 - год Крысы, однако не простой.

Главред выяснил, как достичь успеха в новом году, и что нельзя делать.

2020 год какого животного, и что это значит

Новый год будет годом Белой Металлической Крысы. Крыса занимает первое место в восточном гороскопе, поэтому ее приход можно считать не просто началом нового года, а и стартом нового жизненного периода.

Поскольку год високосный, а его символ сочетает в себе белый и серый цвета, ожидается, что белые и черные полосы буду динамично сменять друг друга.На Востоке, в отличие от Запада, Крысу не считают разносчиком болезней, в Китае это животное воспринимается как священное.

Читайте такжеГороскоп на неделю: за какие дела не стоит братьсяСимвол Нового года 2020 считается трудолюбивым, напористым и умным животным, поэтому удачи в делах стоит ждать людям, которые обладают такими же качествами. Это животное может помогать профессионалам, которые качественно, но без фанатизма, делают свою работу.

Гороскоп на 2020: что нужно для достижения успеха

Крыса будет помогать умным и мудрым людям, которые работают с душой, и не прекращают учиться. Не стоит рассчитывать на то, что быстро можно будет заработать крупные суммы.

Символ 2020 года повернет удачу в сторону амбициозных и деятельных людей, которые решатся изменить жизнь к лучшему, например, найти перспективную работу. Любителям быстрой наживы и манны небесной Крыса помогать не будет.

Гороскоп на 2020: что нельзя делать

Нельзя искать быструю наживу и использовать людей в собственных целях. Не стоит плести интриги и пытаться уйти от работы и ответственности. Споры, особенно с начальством, ни к чему хорошему не приведут. Нельзя необдуманно действовать и разбрасываться словами, - в таком случае почти неизбежны убытки.

Любовный гороскоп на 2020

Мудрость может помочь парам сохранить любовь и перевести отношения на новый уровень. Пары, которые уже давно вместе и хотят оставшуюся жизнь тоже прожить плечо к плечу, могут смело ставить штампы в паспорта. В год Крысы главное условие для счастливого брака - обоюдное желание.

Поскольку Крыса Металлическая - на протяжении года будет трудно налаживать новые отношения - и не только любовные. Металл - холодный, и сердца людей сначала будут такими же, их нужно отогреть. Чтобы наладить отношения понадобятся честность и мудрость.

Гороскоп на 2020: что ожидать от здоровья

Улучшить состояние здоровья и повысить настроение могут помочь физические нагрузки. Необязательно сильно перетруждаться - достаточно найти занятие по душе. Символ 2020 года очень прыткий, поэтому, например, можно начать бегать.

Гороскоп на 2020 - счастливые цвета:

Синий;

Зеленый;

Золотой.

Гороскоп на 2020 - счастливые цифры:

2;

3.

Гороскоп на 2020 - удачные месяцы:

Февраль;

Апрель;

Август.

Гороскоп на 2020 - когда нужно быть очень внимательными:

Июнь;

Июль;

Декабрь;

Январь.

Гороскоп на 2020 - когда лучше зачать ребенка:

Август;

Сентябрь;

Октябрь;

Ноябрь.

Гороскоп на 2020 - когда лучше заключать брак: