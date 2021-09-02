"Самые воспитанные тараканы": в Сети появились жуткие фото из общежитий крупного киевского вуза

В Сети появились жуткие фото из общежитий крупного киевского вуза / Соцсети

Студенты общежития № 11 (улица Нежинская, №29Д) Национального авиационного университета в Киеве пожаловались на крайне плохие бытовые условия проживания в здании.

На снимках, которые они выложили в Сеть, видно, что душевые и уборные практически в аварийном состоянии. И давно требуют ремонта.

В комментариях к локации на GoogleMaps ровно об этом и пишут: "Общежитие давно требует ремонта", "Самые воспитанные тараканы", "Непригодное для жизни". Также жители добавляют, что "любое здание из Silent Hill (легендарной серии хоррор-игр) будет более пригодным для проживания, чем это".

Администрация университета в ответ заверила общественность, что фото старые и в общежитии ведутся ремонтные работы. Но студенты, которые заселились в комнаты на учебный год 2021 / 2022, отправили свежие снимки – на которых видно, что ремонта не было.

Руководитель студенческого совета вуза говорит, что общежитие было отремонтировано в целом, а в плохом состоянии остаются только 10%. А недовольные— студенты, которые плохо учатся или недовольны переселением.

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