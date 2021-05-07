Скандал в ВСУ: курсанты пожаловались на борщ с тараканами

Разгорелся скандал с питанием курсантов ВСУ / УНИАН

Народный депутат Соломия Бобровская распространила в соцсетях видео, где в обеде курсанта одного из военных учебных заведений Украины было найдено ракообразное существо.

Морские тараканы преимущественно живут там же, где килька, и именно с ней ракообразное попало в тарелку курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил, написала она в своем Facebook.

Отметим, что видео было снято в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Впоследствии ролик попал в волонтерское сообщество в соцсетях.

Обратим внимание, что в Министерстве обороны отреагировали на видео, распространенное Бобровской и заявили, что это - фейк.

"Такое создание совершенно не присуще фауне Украины и похоже на ракообразных, живущих в северных морях и океанах. То есть на суше или в помещениях кухни и столовой ХНУПС оно даже теоретически не выжило бы, и в Харькове его можно увидеть только в экзотическом зоомагазине. Или еще как реквизит любительского видео", - подчеркнули в МО.

В ответ Бобровская пишет: "Объясняю всем, кто решил обвинить меня в распространении дезинформации: на видео был настоящий ракообразный морской таракан! Преимущественно, они живут в среде с килькой. С ней этот таракан успешно попал в первое блюдо для курсантов. Такие случаи далеко не единичны и регулярно получают публичную огласку".

Читайте такжеВ Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский

Напомним, ранее с Харькове военные прокуроры провели проверку в связи с расследованием хищений в Харьковском Национальном институте Воздушных сил: будущих военных летчиков кормили тараканами.