Бегают прямо по людям: поезд Харьков-Одесса заполонило нашествие огромных тараканов

Пассажиры признались, что из-за полчища коричневых насекомых, они не смогли уснуть, несмотря на усталость.
Пассажирский поезд Одесса-Харьков атаковали тараканы. Как говорит автор видео, пассажиры поезда не смогли заснуть, поскольку насекомые там ползали даже по людям.
Для подтверждения своих слов, пассажиры обнародовали видео из вагона. Его сняли в поезде № 252.
На видео сначала показали 2 тараканов, которые ели мертвую ночную бабочку. Это происходило прямо на полу вагона.
Их пытались убить, однако насекомые разбежались. Впоследствии показали и то, как таракан забегал на лежачее место.
Там в этот момент спал человек. Однако авторы записи не показали, действительно ли насекомые залезали на спящего пассажира.
В свою очередь Укрзализныця призывает пассажиров сообщать о тараканах на "горячую линию" по вопросам обслуживания - 0 800 50 31 11.
В вагонах, где заметили прусаков, после рейса проведут дезинфекцию. В случае некачественного результата могут и повторно обработать.
В Укрзализныце отметили, что каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию.
Напомним, недавно с поездом Львов-Мариуполь произошел курьез. Прямо в вагоне пассажиров застал дождь. Осадки протекли сквозь крышу и залили вещи.
Также ранее на Приднепровской железной дороге хулиганы бросили камень в кабину движущегося поезда. Он попал прямо в глаз машинисту. В результате мужчина получил серьезную травму и частично лишился зрения.