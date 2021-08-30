Бегают прямо по людям: поезд Харьков-Одесса заполонило нашествие огромных тараканов

Тараканы в поезде Укрзализныци / скриншот

Пассажирский поезд Одесса-Харьков атаковали тараканы. Как говорит автор видео, пассажиры поезда не смогли заснуть, поскольку насекомые там ползали даже по людям.

Для подтверждения своих слов, пассажиры обнародовали видео из вагона. Его сняли в поезде № 252.

На видео сначала показали 2 тараканов, которые ели мертвую ночную бабочку. Это происходило прямо на полу вагона.

Их пытались убить, однако насекомые разбежались. Впоследствии показали и то, как таракан забегал на лежачее место.

Там в этот момент спал человек. Однако авторы записи не показали, действительно ли насекомые залезали на спящего пассажира.

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В свою очередь Укрзализныця призывает пассажиров сообщать о тараканах на "горячую линию" по вопросам обслуживания - 0 800 50 31 11.

В вагонах, где заметили прусаков, после рейса проведут дезинфекцию. В случае некачественного результата могут и повторно обработать.

В Укрзализныце отметили, что каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию.

Напомним, недавно с поездом Львов-Мариуполь произошел курьез. Прямо в вагоне пассажиров застал дождь. Осадки протекли сквозь крышу и залили вещи.

Также ранее на Приднепровской железной дороге хулиганы бросили камень в кабину движущегося поезда. Он попал прямо в глаз машинисту. В результате мужчина получил серьезную травму и частично лишился зрения.