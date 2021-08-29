В Запорожье под железнодорожной станцией сошли вагоны: задерживаются ряд поездов – список

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Запорожье / cfts.org.ua

Под станцией Запорожье-2, что в Александровском районе города Запорожья, несколько грузовых вагонов сошли с рельсов, из-за этого как минимум 5 пассажирских поездов задерживаются.

"Из-за схода четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1", – сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

По данным перевозчика, ожидается задержка до двух часов поездов:

№72 Киев — Запорожье,

№142 Мариуполь — Одесса,

№120 Запорожье — Львов,

№119 Львов — Запорожье,

№116 Киев — Бердянск.

В течение недели это уже во второй раз "Укрзализныця" сообщает о сходе с рельсов грузовых вагонов. Так, 26 августа инцидент произошел во Львовской области, тогда из-за этого тоже задерживалось движение пассажирских поездов.

А в конце июля, на Закарпатье, пассажирский поезд врезался в грузовик, который стоял на колеи. Из-за столкновения поезд протащил фуру 500 метров. В ДТП пострадали 5 человек, среди которых есть и пассажиры поезда.