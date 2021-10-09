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"Сделан в СССР": украинский онлайн-магазин вляпался в скандал из-за "подарков" ко Дню защитника

9 октября 2021, 18:38
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Потенциальные покупатели не оценили креатив и возмутились из-за подобного рода надписей.

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Рекламу магазин выставил в Instagram / Униан

Ко Дню защитников и защитниц традиционно появляются тематические товары, приуроченные к празднику. Впрочем, один из онлайн-магазинов слегка перегнул с креативом, использовав ностальгическую фразу об СССР.

К празднику в честь защитников украинской Независимости, онлайн-магазин "Nusho.shop" выпустил подарочные наборы нижнего белья с "совковой" надписью. Пользователи возмутились такой идее и штурмуют страницу онлайн-магазина гневными комментариями.

Онлайн-магазин выставил на продажу пары мужских и женских трусов, а также носки темного цвета с надписями в местах интимных зон: "Мужики не плачут – Но лучше не проверять", "Себе помоги – Я сам розберусь". Однако больше всего граждан разозлила надпись: "Сделан в СССР – таких больше не делают".

К тому же зачем-то к фото товаров сверху налепили герб Украины. В контексте ностальгической фразы об СССР оно выглядит даже цинично. Также СММщики решили сделать тег #деньзащитникаотечества – праздника, который отмечают российские оккупанты.

Пользователям такой креатив "не зашел":

  • Конченный месседж об СССР. Ничего веселого или игривого в этом нет: некстати, кринжово, плодит имперские нарративы, Как будто их нам мало. Фу.
  • Смотрите. Вы шарите, что наши защитники как раз таки борятся против этого СССР и империализма? Вы шарите, что те, кому будут дарить это, жертвуют своей жизнью, чтобы СССР не имел влияния на нас? Вы там больны?
  • У меня Батьківщина, а у вас похоже отечество
  • Вам не стыдно писать об ссср??? Днище!!
  • Ну и ватка. Тот, кто до таких принтов додумался, точно в совках застрял.

В то же время некоторые пользователи соцсети с юмором восприняли такие подарки и даже изъявили желание купить.

Главное о празднике Дня защитников и защитниц

  • После начала вооруженной агрессии России в 2014 году назначили праздник в честь Героев, которые защищают Украину.
  • Дата была выбрана неслучайно. В день 14 октября православная церковь отмечает один из самых больших религиозных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Он также называется Козацкая Покрова и считается днем украинского козацтва.
  • С 2015 года этот день является выходным. В 2021 году он подарит украинцам два дополнительных выходных и длинный викенд: 14, 15, 16, 17 октября мы будем отдыхать.
viber
интернет-магазин Instagram День защитника
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