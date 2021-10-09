"Сделан в СССР": украинский онлайн-магазин вляпался в скандал из-за "подарков" ко Дню защитника

Рекламу магазин выставил в Instagram / Униан

Ко Дню защитников и защитниц традиционно появляются тематические товары, приуроченные к празднику. Впрочем, один из онлайн-магазинов слегка перегнул с креативом, использовав ностальгическую фразу об СССР.

К празднику в честь защитников украинской Независимости, онлайн-магазин "Nusho.shop" выпустил подарочные наборы нижнего белья с "совковой" надписью. Пользователи возмутились такой идее и штурмуют страницу онлайн-магазина гневными комментариями.

Онлайн-магазин выставил на продажу пары мужских и женских трусов, а также носки темного цвета с надписями в местах интимных зон: "Мужики не плачут – Но лучше не проверять", "Себе помоги – Я сам розберусь". Однако больше всего граждан разозлила надпись: "Сделан в СССР – таких больше не делают".

К тому же зачем-то к фото товаров сверху налепили герб Украины. В контексте ностальгической фразы об СССР оно выглядит даже цинично. Также СММщики решили сделать тег #деньзащитникаотечества – праздника, который отмечают российские оккупанты.

Пользователям такой креатив "не зашел":

Конченный месседж об СССР. Ничего веселого или игривого в этом нет: некстати, кринжово, плодит имперские нарративы, Как будто их нам мало. Фу.

Смотрите. Вы шарите, что наши защитники как раз таки борятся против этого СССР и империализма? Вы шарите, что те, кому будут дарить это, жертвуют своей жизнью, чтобы СССР не имел влияния на нас? Вы там больны?

У меня Батьківщина, а у вас похоже отечество

Вам не стыдно писать об ссср??? Днище!!

Ну и ватка. Тот, кто до таких принтов додумался, точно в совках застрял.

В то же время некоторые пользователи соцсети с юмором восприняли такие подарки и даже изъявили желание купить.

Главное о празднике Дня защитников и защитниц