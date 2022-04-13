"Сегодня был полезный день для нашей защиты": Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 13 апреля традиционно обратился к украинцам.

Зеленский рассказал, что прошедший день был полезен государству и защите от российского нападения.

Президент рассказал о визите его коллег из четырех государств-друзей Украины: Польша, Литва, Латвия и Эстония.

"Сегодня был полезен день для нашего государства, для нашей защиты от российского нападения",– заявил Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул, что эти президенты не колебались, давать ли оружие, и не сомневались в необходимости введения санкции против России. Кроме того, сейчас они на уровне ЕС продвигают более жесткий санкционный пакет против страны-оккупанта.

Украинский лидер заявил, что очень рад встретиться с президентами. Переговоры были плодотворными.

Зеленский подчеркнул, что Евросоюз должен прекратить спонсировать российскую военную машину.

Президент рассказал, что под руководством Майкла Макфола и Андрея Ермака западная санкционная политика была рассмотрена группой международных экспертов. Она работает уже три недели.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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