"Семейный врач отморозилась": на Волыни умерла девочка, которой не исполнилось и 2 года

В Волынской области скончалась маленькая девочка, от проблемы которой "отморозилась" семейный врач, узнали журналисты / Скриншот

В больнице, расположенной в поселке городского типа Старая Выжевка Волынской области умерла девочка Юлиана, которой было 1 год и 5 месяцев.

Девочка умерла в пятницу, 14 мая, вскоре после того, как семейный врач не захотела приехать и провести осмотр, рассказала мать ребенка Екатерина Курилюк uagit.tv.

По словам женщины, ребенка привезли в больницу в середине прошлой недели из села Глухи с высокой температурой.

До госпитализации у ребенка резались зубы, сначала температура была около 37, а потом поднялась до 40. Фельдшер сделала ребенку укол, но температура медленно спадала и все равно не стала ниже 38,9. Медик посоветовала матери звонить семейному врачу.

"...семейный врач не смогла приехать осмотреть девочку, мол "она не должна работать круглосуточно...", – поделилась Курилюк.

По ее словам, врач посоветовала ехать в отделение скорой помощи, там есть дежурный врач, и ребенка осмотрят и примут. Женщина добавила, что сначала не смогла найти медиков.

Потом вышла женщина-медик, начала что-то писать и не сразу вызвала врача. Позже врача таки вызвали, однако он сказал, что дети – не его специализация.

Курилюк подчеркнула, что в это время ребенок "горел". Женщина добавила, что ей пришлось много раз повторять одно и тоже. После этого ребенку сделали укол. Потом мать и девочку отправили ждать открытия больницы.

Курилюк утверждает, что ей нужно было направление от семейного врача, однако медик не отвечала на телефонные звонки.

Позже выяснилось, что у Юлианы был очень высокий уровень ацетона в крови. Вскоре после того, как проблему нашли, девочка умерла.

В Волынской области умерла Юлиана, которой не исполнилось и 2 года / Скриншот с uagit.tv

Маленькая девочка умерла на Волыни – мать раскрыла подробности трагедии

Напомним, в Украине семейные врачи появились в 2018 году в рамках проведения медицинской реформы.

Для того, чтобы стать пациентом семейного врача, с медиком нужно было заключить декларацию.