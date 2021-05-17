"Семейный врач отморозилась": на Волыни умерла девочка, которой не исполнилось и 2 года

Девочка скончалась после того, как у нее была высокая температура, и всплыла серьезная проблема.
В больнице, расположенной в поселке городского типа Старая Выжевка Волынской области умерла девочка Юлиана, которой было 1 год и 5 месяцев.
Девочка умерла в пятницу, 14 мая, вскоре после того, как семейный врач не захотела приехать и провести осмотр, рассказала мать ребенка Екатерина Курилюк uagit.tv.
По словам женщины, ребенка привезли в больницу в середине прошлой недели из села Глухи с высокой температурой.
До госпитализации у ребенка резались зубы, сначала температура была около 37, а потом поднялась до 40. Фельдшер сделала ребенку укол, но температура медленно спадала и все равно не стала ниже 38,9. Медик посоветовала матери звонить семейному врачу.
"...семейный врач не смогла приехать осмотреть девочку, мол "она не должна работать круглосуточно...", – поделилась Курилюк.
По ее словам, врач посоветовала ехать в отделение скорой помощи, там есть дежурный врач, и ребенка осмотрят и примут. Женщина добавила, что сначала не смогла найти медиков.
Потом вышла женщина-медик, начала что-то писать и не сразу вызвала врача. Позже врача таки вызвали, однако он сказал, что дети – не его специализация.
Курилюк подчеркнула, что в это время ребенок "горел". Женщина добавила, что ей пришлось много раз повторять одно и тоже. После этого ребенку сделали укол. Потом мать и девочку отправили ждать открытия больницы.
Курилюк утверждает, что ей нужно было направление от семейного врача, однако медик не отвечала на телефонные звонки.
Позже выяснилось, что у Юлианы был очень высокий уровень ацетона в крови. Вскоре после того, как проблему нашли, девочка умерла.
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Напомним, в Украине семейные врачи появились в 2018 году в рамках проведения медицинской реформы.
Для того, чтобы стать пациентом семейного врача, с медиком нужно было заключить декларацию.