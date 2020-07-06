УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Пашинского оправдают": бывшему нардепу вручили обвинительный акт

Экс-нардеп считает, что обвинительный акт - фейковый.

6 июля 2020, 16:52
Пашинский
Пашинского оправдают, заявил его адвокат / УНИАН

Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому Государственное бюро расследований вручило обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия на Вячеслава Химикуса.

Об этом заявил сам Пашинский на своей странице в Facebook.

"Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса". 3 июля мне вручили фейковый и фальшивый обвинительный акт", - пишет Пашинский.

В то же время его адвокат Андрей Федур заявил, что Пашинского оправдают.

"Двічі бувший колега, який сьогодні кермує в ДБР, переможно відрапортував про вручення обвинувального акту Сергію Пашинському. Це їх очевидний успіх. Сепари можуть підкидати чепці на радощах, а в московії представити. Шкода що в суді не буде він підтримувати обвинувачення, та і Генеральна прокурорка на це не сподобиться, а пришле якогось схожого на шлепера. Процес буде цікавим, а С. Пашинського виправдають", - рассказал Федур в соцсети.

Читайте также"Дайте Тане успокоительное": в Сети советуют "обезьяну с гранатой" Черновол "посадить к Пашинскому"Напомним, 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года - тогда на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между ним и народным депутатом. В ходе конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.

В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневой кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.

Сергей Пашинский новости Украины Андрей Федур
Сейчас вы просматриваете новость «"Пашинского оправдают": бывшему нардепу вручили обвинительный акт». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 111 и 112 серии 06-07-2020
16:54
Плановые прививки во время пандемии COVID-19: Ляшко дал неожиданный ответ Видео
16:52
"Пашинского оправдают": бывшему нардепу вручили обвинительный акт Видео
16:49
Наследие от неандертальцев: ученые рассказали, почему COVID-19 опасен для людей
16:48
Как быстро снять солнечный ожог: названо натуральное средство
16:41
A Huevo - Настя Каменских раскрыла главную интригу нового клипа Видео
16:29
"Ситуация становится хуже": в ВОЗ сделали громкое заявление о тестах на COVID-19 в Украине Видео
16:24
Украинский Роскомнадзор: как Нацрада намерена контролировать украинские СМИ
15:56
От смерчей до шквалов с градом: синоптик предупредила о резком похолодании Видео
15:37
Стабилизация ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский анонсировал новые меры
15:30
Лицом об асфальт: Анна Седокова сильно упала на съемках Видео
15:25
В Кремле оценили сценарий с атакой юга Украины из Крыма Видео
15:10
Коронавирус в Украине обуздали: Шмыгаль заявил о спаде заболеваемости COVID-19 Видео
15:03
Пустырник: польза и побочные эффекты
14:59
Ассия Ахат без белья сверкнула грудью в экзотическом наряде
14:45
Угроза эпидемии кишечной палочки в Одессе: названы самые опасные пляжи
14:31
Том Круз добился отмены карантина для актеров в Великобритании
14:20
У Путина высказались о присоединении ОРДЛО к России Видео
13:56
Смертельный риск: выяснилась новая угроза коронавируса Видео
13:50
Почему нельзя пить морскую воду: названа смертельная опасность
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять