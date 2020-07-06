"Пашинского оправдают": бывшему нардепу вручили обвинительный акт

Пашинского оправдают, заявил его адвокат / УНИАН

Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому Государственное бюро расследований вручило обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия на Вячеслава Химикуса.

Об этом заявил сам Пашинский на своей странице в Facebook.

"Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса". 3 июля мне вручили фейковый и фальшивый обвинительный акт", - пишет Пашинский.

В то же время его адвокат Андрей Федур заявил, что Пашинского оправдают.

"Двічі бувший колега, який сьогодні кермує в ДБР, переможно відрапортував про вручення обвинувального акту Сергію Пашинському. Це їх очевидний успіх. Сепари можуть підкидати чепці на радощах, а в московії представити. Шкода що в суді не буде він підтримувати обвинувачення, та і Генеральна прокурорка на це не сподобиться, а пришле якогось схожого на шлепера. Процес буде цікавим, а С. Пашинського виправдають", - рассказал Федур в соцсети.

Читайте также"Дайте Тане успокоительное": в Сети советуют "обезьяну с гранатой" Черновол "посадить к Пашинскому"Напомним, 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года - тогда на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между ним и народным депутатом. В ходе конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.

В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневой кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.