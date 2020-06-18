В Нафтогазе рассказали, зачем Газпром демонтирует трубы на границе с Украиной

Коболев пообещал, что Украина будет всеми силами бороться против Северного потока-2 / УНИАН

Действия российского газового монополиста по демонтажу труб, по которым к границе Украины подается природный газ – это блеф и попытка запугать страны ЕС ликвидацией транзита.

Об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в ходе онлайн-дискуссии по газовым вопросам.

По его словам, Россия при помощи подобных действий преследует цель продвижения проекта Северный поток-2. В Кремле таким образом пытаются напугать Европу тем, что если российский газопровод не будет достроен, страны Евросоюза якобы могут остаться без газа.

"Смотрите, если этот газопровод не будет достроен – трубы мы убираем перед территорией Украины – и газа в принципе не будет". Это блеф", – полагает Коболев.

Отметив, что это уже не первая подобная попытка с российской стороны, Коболев акцентировал внимание на том, что Киев прилагает максимальные усилия для того, чтобы проект Nord stream 2 так и не был достроен, ведь в этом стратегически заинтересована и Украина.

"А если это произойдет, то и трубы с российской стороны украинской территории останутся на своем месте. Я думаю, что это очевидно", – напоследок подчеркнул глава НАК Нафтогаз.

Напомним, 4 июня в американском Сенате был зарегистрирован законопроект, который предусматривает дополнительные санкции против Северного потока-2. Цель инициативы – помешать достроить российский газопровод в Европе. От американского эмбарго может пострадать широкий перечень компаний, оказывающих различные услуги проекту Северный поток-2.

Санкции могут ударить и по государственным ведомствам Германии, в связи с этим в Бундестаге призвали немецкое правительство ввести ответные ограничения против США.