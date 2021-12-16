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Шмыгаль предложил принудительно изымать земельные участки украинцев: детали законопроекта

16 декабря 2021, 10:55
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Документ уже находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Денис Шмыгаль предложил принудительно изымать земельные участки для строительства дорог / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект №6422, согласно которому у некоторых украинцев могут отобрать земельные участки.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он вносит изменения в закон "Об отчуждении земельных участков, других расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", в соответствии с которыми сокращаются сроки принятия и оформления решений о выкупе земельного участка, других размещенных на нем объектов недвижимого имущества, для нужд дорожного хозяйства.

Согласно документу, органы местного самоуправления и исполнительной власти смогут самостоятельно принимать решения об отчуждении земли у граждан Украины.

В каких случаях могут отобрать землю?

  • если земельный участок мешает строительству автомобильной дороги государственного значения и общего использования;
  • если на земле должны установить объекты для эксплуатации дорог государственного значения;
  • при строительстве эстакад или мостов.

Месяц, чтобы договориться

Власти уверяют, что сначала они попытаются договориться с собственником земли. Это будут делать на условиях концессии (договор, когда природные богатства, принадлежащие государству или территориальной общине, передаются во временную эксплуатацию иностранной фирме, частному лицу или другому государству) или договору эксплуатации.

Читайте такжеУкраинцев обяжут платить налог на огород: кого и когда обложат новыми платежамиЕсли же не получится договориться в течение одного месяца, власти будут иметь право подать в административный суд иск об возмездном принудительном отчуждении. В свою очередь, судом в течение еще одного месяца (со дня подачи иска) будет приниматься решение об упрощенном исковом производстве. При этом не будет взиматься судебный сбор. После отчуждения земли украинцы смогут оспорить это решение в апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Во втором чтении проект №5600 поддержали 255 депутатов.

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Автор: Сергей Кущ
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Верховная Рада законопроект Денис Шмыгаль
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