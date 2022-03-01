Шторм не позволяет высадиться российскому десанту - Арестович

На Черном море бушует шторм / Reuters

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что шторм не позволяет высадиться российскому десанту.

По его словам, даже погода за Украину.

"Третьи сутки на Черном море шторм, который не позволяет российскому морскому десанту высадиться в районе Одессы или Николаева", - сказал он.

Также Арестович добавил, что утром 1 марта пригород Киева, который вчера стал "горячей точкой", покрыт туманом и снего.

По словам советника главы ОП, это также не позволяет российским оккупантам начать ежедневный интенсивный штурм столицы Украины.

Напомним, согласно информации Министерства внутренних дел Украины, в Россию уже начинают прибывать первые мешки с трупами агрессоров и целые эшелоны, забитые ранеными солдатами армии РФ.

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