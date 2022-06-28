Штурм захлебнулся, враг отошел: ВСУ отразили атаки РФ на двух направлениях

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии несколько населенных пунктов.
Украинские защитники отразили штурмовые действия российских оккупантов на Харьковском и Славянском направлениях, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Как отмечается в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, на Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Золочев, Слатино, Верхний Салтов, Печенеги, Коробочкино, Рубежное, Перемога, Яворское, Русская Лозовая, Циркуны, Чепель, Ивановка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Ветровка, Светличное и Уды.
"Также российские оккупанты обстреляли северную часть города Харькова. Авиаудар с вертолетов Ка-52 зафиксирован недалеко от села Яворское. Украинские воины отбили штурмовые действия и заставили оккупантов отойти в районах населенных пунктов Дементиевка, Довгалевка и Залиман. Противник вел воздушную разведку БПЛА вблизи Кутузовки и Циркунов", - рассказали в Генштабе.
Также, как отмечается, на Славянском направлении наши войска остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка, захватчики отошли.
В то же время, артиллерийские обстрелы со стороны противника фиксировались в районах населенных пунктов Адамовка, Краснополье, Долина, Дубравное, Барвенково, Мазановка, Богородичное, Грушеваха, Курулька и большая Камышеваха. Вражеские БпЛА действовали в районе села Дубравное.
На Краматорском направлении, как сообщили в Генеральном штабе, противник активных действий не вел. Осуществлял огневое поражение из реактивных систем залпового огня неподалеку Маяков, Славянска, Звановки, Серебрянки, Переездного и Золотаревки.
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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.
На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.
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