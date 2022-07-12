Штурмовики ВСУ уничтожили российские склады с БК, у оккупантов потери

Авиация ВСУ нанесла удары по складам боеприпасов РФ в Николаевской области.
Украинские штурмовики в минувшие сутки нанесли удары по вражеским складам боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях.
Как сообщает Оперативное командование Пивдень по итогам суток 11 июля, штурмовиками ВСУ нанесено три авиационных удара по складам боеприпасов в Николаевской области, в районах Снегиревки и Любимовки.
"А вертолетами - по опорному пункту противника в районе Правдино и по вражеским позициям возле Александровки", - сказано в сообщении. Потери противника уточняются.
Также, по данным командования, по результатам выполнения украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 человека, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке.
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Ранее сообщалось о том, что в результате ударов авиации Воздушных Сил ВСУ 10 июля были уничтожены вражеские тылы, склады боеприпасов, а также командные пункты вместе с техникой и живой силой оккупантов РФ.
Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, наносит очередные удары по российским оккупационным войскам.
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