Штурмовики ВСУ уничтожили российские склады с БК, у оккупантов потери

Су-25 ВСУ / УНИАН

Украинские штурмовики в минувшие сутки нанесли удары по вражеским складам боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях.

Как сообщает Оперативное командование Пивдень по итогам суток 11 июля, штурмовиками ВСУ нанесено три авиационных удара по складам боеприпасов в Николаевской области, в районах Снегиревки и Любимовки.

"А вертолетами - по опорному пункту противника в районе Правдино и по вражеским позициям возле Александровки", - сказано в сообщении. Потери противника уточняются.

Также, по данным командования, по результатам выполнения украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 человека, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке.

Читайте такжеВоздушный удар ВСУ: уничтожен пункт управления, склад БК, техника и живая сила РФ

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Ранее сообщалось о том, что в результате ударов авиации Воздушных Сил ВСУ 10 июля были уничтожены вражеские тылы, склады боеприпасов, а также командные пункты вместе с техникой и живой силой оккупантов РФ.

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, наносит очередные удары по российским оккупационным войскам.

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